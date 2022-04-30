В Киевской области нашли еще одно массовое захоронение (10)

Новости N 2022.04.30 00:07

Вчера в 23:40 В Киевской области нашли еще одно массовое захоронение В Киевской области нашли еще одно массовое захоронение. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ. "Международные институты иногда действительно медленно действуют и иногда кого-то нельзя найти - я имею в виду, нельзя привлечь к ответственности за неимением тех или иных доказательств, хотя есть свидетели, хотя все это

ЗЕЛЕНСКИЙ, ЗАХОРОНЕНИЕ, ОККУПАНТ, КРЕМАТОРИЙ, ПЕРЕПИСЬ, МОГИЛА, Зеленский, Киев, Украина, Россия