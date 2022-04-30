В Киевской области нашли еще одно массовое захоронение (10)

Новости N 2022.04.30 00:07
Вчера в 23:40
В Киевской области нашли еще одно массовое захоронение
В Киевской области нашли еще одно массовое захоронение. Об этом заявил
президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ.
"Международные институты иногда действительно медленно действуют и иногда
кого-то нельзя найти - я имею в виду, нельзя привлечь к ответственности за
неимением тех или иных доказательств, хотя есть свидетели, хотя все это
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