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В Киевской области нашли еще одно массовое захоронение

В Киевской области нашли еще одно массовое захоронение (10)

Новости N 2022.04.30 00:07
Вчера в 23:40 В Киевской области нашли еще одно массовое захоронение В Киевской области нашли еще одно массовое захоронение. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ. "Международные институты иногда действительно медленно действуют и иногда кого-то нельзя найти - я имею в виду, нельзя привлечь к ответственности за неимением тех или иных доказательств, хотя есть свидетели, хотя все это
ЗЕЛЕНСКИЙ, ЗАХОРОНЕНИЕ, ОККУПАНТ, КРЕМАТОРИЙ, ПЕРЕПИСЬ, МОГИЛА, Зеленский, Киев, Украина, Россия
2022.04.30 (10)

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