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Верещук: рф пыталась обменять украинских гражданских на своих военнопленных. Это запрещено Женевской конвенцией

Верещук: рф пыталась обменять украинских гражданских на своих военнопленных. Это запрещено Женевской конвенцией (18)

Українські національні новини 2022.04.30 11:44
КИЕВ. 30 апреля. УНН. россия пыталась обменять украинских гражданских лиц на российских военнопленных, что запрещено Женевской конвенцией. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в разговоре с BBC, пишет УНН. Детали По словам вице-премьер-министра Украины, которую цитирует издание, "Москва пыталась обменять украинских гражданских лиц на российских военнопленных,
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