Верещук: рф пыталась обменять украинских гражданских на своих военнопленных. Это запрещено Женевской конвенцией (18)

- Запрещено Женевскими конвенциями: Россия пытается обменять гражданских на военнопленных - Верещук : Кривбасс On-Line 11:50
- Верещук: рф пыталась обменять украинских гражданских на своих военнопленных. Это запрещено Женевской конвенцией : Українські національні новини 11:44
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- РФ, нарушая конвенцию, пытается обменять гражданских на военнопленных, - Верещук : Obozrevatel 10:16
- 30.04.22 09:55 Россия пыталась обменять депортированных гражданских украинцев на своих военнопленных, - Верещук : Цензор.Нет 10:02
- Россия пыталась обменять гражданских украинцев на своих военных : Gazeta.ua 09:48
- РФ пыталась обменять гражданских украинцев на российских военных, - Верещук : Судебно-юридическая газета 09:35
- Запрещено Женевской конвенцией: Россия хотела обменять граждан на военнопленных : 24 канал 09:30
- Используют как заложников: Россия пыталась обменять гражданских лиц на военнопленных : Новости Донбасса 09:09
- Запрещено Женевскими конвенциями. РФ хотела обменять наших гражданских на военнопленных : Завтра.UA 08:46
- рф пытается обменять гражданских на военнопленных, что запрещено Женевской конвенцией - Верещук : Центр журналистских расследований 08:43
- РФ пыталась обменять наших гражданских на военнопленных, нарушая Женевские конвенции : UA.news 08:43
- россия пытается выменять военных на взятых в заложники гражданских - это запрещено Женевской конвенцией : Телеграф.com.ua 08:13
- Запрещено Женевскими конвенциями. РФ хотела обменять наших гражданских на военнопленных : РБК-Україна 07:46
- Россия пытается обменять гражданских украинцев на своих военнопленных - Верещук : УНИАН 06:15
- Россия пытается обменять гражданских на военнопленных - Верещук : ZN,UA 02:46
- Россия пыталась обменять гражданских на военнопленных, Украина отказалась - Верещук : ОстроВ 01:40
- Нарушение Женевской конвенции. Россия пыталась обменять гражданских на пленных - Верещук : ЛІГАБізнесІнформ 01:38