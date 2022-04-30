Подоляк рассказал о переговорах с рф: отмена санкций не обсуждается (48)

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- - 30 апреля 2022 16:24 Лавров о переговорах: Обсуждаем "денацификацию" : EconomistUA 18:35
- Лавров о переговорах: Обсуждаем "денацификацию" : DailyUA 15:32
- 30 апреля 2022 14:32 Лавров заявил, что для Украины могут создать институт гарантов безопасности : Klymenko Time 14:47
- Лавров заявил, что украинская и российская делегации на переговорах обсуждают отмену санкций - СМИ : Всеукраинские вести 13:52
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- Лавров заявил, что украинская и российская делегации на переговорах обсуждают отмену санкций - СМИ : Экономические новости 13:04
- Лавров заявил, что россия обсуждает с Украиной "снятие санкций" : NewsMir.info 13:04
- 30.04.2022 в 12:58 Лавров заявил, что РФ обсуждает с Украиной снятие санкций : InfoResist.org 13:00
- Лавров заявил, что украинская и российская делегации на переговорах обсуждают отмену санкций и вновь напомнил про "денацификацию" : Экономические новости 12:34
- лавров заявил, что россия обсуждает с Украиной "снятие санкций" : MY.UA 12:31
- Лавров говорит, что в "повестке" переговоров с Украиной стоит отмена санкций против РФ : Главное 12:06
- Украина и РФ обсуждают снятие санкций и "институт гарантов безопасности", - Лавров : DsNews 12:03
- Россия требует на переговорах с Украиной отмену санкций : ZpTown 11:41
- 30-Apr-2022 09:58 Лавров о переговорах: Обсуждаем "денацификацию" : Южная правда 11:27
- Снятие санкций и демилитаризация Украины, - Лавров о переговорах с Киевом : Вести.ua 11:15
- Лавров говорит, что в "повестке" переговоров с Украиной отмена санкций и статус русского : УНИАН 10:15
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- 30.04.22 09:45 МИД РФ убеждает зарубежные СМИ, что с Украиной обсуждается "признание новых геополитических реалий" и снятие антироссийских санкций : Цензор.Нет 10:02