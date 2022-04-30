Новые пожары в РФ: на Сахалине горела теплостанция, а в Твери - исследовательский институт Минобороны (ВИДЕО) (47)

- Очередной "хлопок" в России: на Сахалине загорелась ГРЭС-2 (фото, видео) : GlamWISH 12:01
- На Сахалинской ГРЭС-2 вспыхнул масштабный пожар, огонь перекинулся на кровлю (видео) : Kramatorsk.info 11:49
- В России снова мощный пожар: загорелась Сахалинская ГРЭС : World News 11:36
- Очередной "хлопок" в России: на Сахалине загорелась ГРЭС-2 (фото, видео) : Фокус 11:35
- россия продолжает гореть: мощный пожар охватил Сахалинскую электростанцию : GlavPost.Com 11:35
- Пожар в Сахалине. Загорелась ГРЭС-2 : Front News International 11:34
- Очередной "хлопок" в России: на Сахалине загорелась ГРЭС-2 : MY.UA 11:31
- Россия продолжает гореть: мощный пожар охватил Сахалинскую электростанцию : NewsMir.info 11:04
- На Сахалине горит ГРЭС : Вести-UA 10:47
- На Сахалине произошел пожар на ГРЭС-2 : ПрессОрг24 10:45
- Мощный пожар охватил российскую ГРЕС-2 недалеко от Японии (фото) : Главное 10:36
- Новые пожары в РФ: на Сахалине горела теплостанция, а в Твери - исследовательский институт Минобороны (ВИДЕО) : DsNews 10:33
- россия продолжает гореть: мощный пожар охватил Сахалинскую электростанцию : MY.UA 10:31
- россия продолжает гореть: мощный пожар охватил Сахалинскую электростанцию : Укринформ 10:31
- Череда мощнейших пожаров в России продолжается - на этот раз загорелась ГРЭС: фото и видео : Апостроф 10:30
- Череда мощнейших пожаров в России продолжается - на этот раз загорелась ГРЭС: фото и видео : MY.UA 10:30
- На Сахалине загорелась ГРЭС-2: огонь перекинулся с турбинного отделения на кровлю (видео) : Новости N 10:07
- Апрель, 30 в 9:52 Еще один "хлопок": в РФ вспыхнул пожар на Сахалинской электростанции : ICTV Факти 10:06
- На российском Сахалине горит электростанция : Николаевский центр журналистских расследований 10:06
- В России снова мощный пожар: загорелась Сахалинская ГРЭС : Хвиля 10:06
- Ще один "хлопок": у РФ спалахнула пожежа на Сахалінській електростанції : MY.UA 10:01
- На Сахалине загорелась ГРЭС-2. Огонь опрокинулся из турбинного отделения на кровлю : Завтра.UA 09:46
- На Сахалине произошел пожар на ГРЭС-2 : Українські національні новини 09:44
- На Сахалине масштабно горит электростанция : Преступности.нет 09:40
- На Сахалине - масштабный пожар: горела ГРЭС-2. Видео : Hronika.info 09:38
- На Сахалине загорелась ГРЭС-2: кадры масштабного пожара : Судебно-юридическая газета 09:35
- 30 апреля 2022 09:25 Россия продолжает гореть: загорелась электростанция : Dynamomania.com 09:34
- 30.04.22 09:04 На Сахалинской ГРЭС-2 вспыхнул масштабный пожар, огонь перекинулся на кровлю. ВИДЕО : Цензор.Нет 09:32
- На россии горит Сахалинская электростанция. Ее ввели в эксплуатацию в 2019-м : UA-Футбол 09:14
- На Сахалине горит электростанция: пожар не могли потушить несколько часов (видео) : Realist.online 09:11
- В россии вспыхнула электростанция, черный дым до небес: "Пожар произошел после..." : Politeka 09:10
- Россия продолжает гореть: на Сахалине серьезный пожар на электростанции (видео) : Odessa Online 09:09
- В россии вспыхнула электростанция, черный дым до небес: "Пожар произошел после..." : MY.UA 09:01
- На Сахалине горит ГРЭС (видео) : Измаил вечерний 08:43
- Очередной пожар на территории врага: пылает электростанция на Сахалине : UA.news 08:42
- На Дальнем Востоке России горела электростанция : Українська правда 08:40
- На Сахалине горит ГРЭС : Bigmir)net Новости 08:39
- Эстафету пожаров подхватил Сахалин: загорелась российская электростанция недалеко от Японии : Главред 08:36
- На Сахалине горит ГРЭС: в чем причина. ВИДЕО : From-UA.com 08:35
- В России на Сахалине вспыхнул пожар на электростанции : Еспресо TV 08:34
- На Сахалинской ГРЭС-2 произошел мощный пожар (видео) : СтопКор 08:34
- 30.04.2022 08:12 Россия продолжает гореть: на Сахалине пожар на одной из электростанций : ДонПресс 08:33
- На Сахалине горит ГРЭС : MY.UA 08:16
- "Хлопок" уже на Сахалине: мощный пожар охватил российскую ГРЕС-2 недалеко от Японии (фото, видео) : УНИАН 08:15
- На Сахалине загорелась ГРЭС-2. Огонь перекинулся с турбинного отделения на кровлю : РБК-Україна 07:46
- Россия горит и горит. Мощный пожар охватил Сахалинскую ГРЭС-2 (видео) : Сегодня.ua 07:46