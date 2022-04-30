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Новые пожары в РФ: на Сахалине горела теплостанция, а в Твери - исследовательский институт Минобороны (ВИДЕО)

Новые пожары в РФ: на Сахалине горела теплостанция, а в Твери - исследовательский институт Минобороны (ВИДЕО) (47)

DsNews 2022.04.30 10:33
Сегодня на Сахалинской тепловой электростанции в России произошел масштабный пожар, а еще 21 июня в Твери сгорел научно-исследовательский институт Минобороны РФ суббота, 30 апреля 2022, 10:14 О пожаре на Сахалине сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, передает "ДС" со ссылкой на российское агентство "РИА Новости". Пожар на ТЭЦ на юге острова в селе Ильинском начался утром 30 апреля.
ПОЖАР, САХАЛИН, КРОВЛЯ, ТУРБОГЕНЕРАТОР, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ, Лимаренко, Сахалинэнерго, Россия, Украина

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