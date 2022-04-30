До приговоров по военным преступлениям России пройдет минимум 1-2 года - Малюська (14)

Iнше ТВ 2022.04.30 11:06

10:34 30.04.2022 Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что россиянам, виновным в военных преступлениях в Украине, не поможет и дипломатическая защита, но вопрос будет в том, чтобы схватить их. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, "Радио Свобода" Министр уверен, что у Украины достаточно доказательств военных преступлений российских войск, преступлений агрессии, а "при определенных