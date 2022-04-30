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Апрель, 30 в 11:30 ВСУ уничтожили пункт управления, технику и личный состав оккупантов на Харьковщине

Апрель, 30 в 11:30 ВСУ уничтожили пункт управления, технику и личный состав оккупантов на Харьковщине (23)

ICTV Факти 2022.04.30 11:36
Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент В Харьковской области украинские военные уничтожили вражеский пункт управления, технику и личный состав оккупантов на Изюмском направлении. Спецназовцы Национальной гвардии Украины вместе с бойцами Вооруженных сил Украины эффективно ликвидировали более 30 единиц техники, из которых более половины танков, а также БТРы, боевые машины десанта (БМД) и бронетранспортеры (МТЛБ).
ТАНК, ЕДИНИЦА, ПУНКТ, БОЕЦ, УПРАВЛЕНИЕ, АРТИЛЛЕРИЯ, Украина, Россия, Харьков

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