Апрель, 30 в 11:30 ВСУ уничтожили пункт управления, технику и личный состав оккупантов на Харьковщине (23)

ICTV Факти 2022.04.30 11:36

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент В Харьковской области украинские военные уничтожили вражеский пункт управления, технику и личный состав оккупантов на Изюмском направлении. Спецназовцы Национальной гвардии Украины вместе с бойцами Вооруженных сил Украины эффективно ликвидировали более 30 единиц техники, из которых более половины танков, а также БТРы, боевые машины десанта (БМД) и бронетранспортеры (МТЛБ).