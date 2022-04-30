Папа Римский трижды просил Путина о гумкоридоре из Мариуполя, тот ему отказал (45)

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- Папа Римский просил Путина обеспечить гумкоридор из Мариуполя - СМИ : Bigmir)net Новости 16:39
- Путин трижды отказал Папе Римскому в эвакуации из "Азовстали" : Судебно-юридическая газета 16:35
- Папа Римский трижды просил Путина разрешить эвакуацию из Мариуполя - тот трижды отказал, - СМИ : DsNews 16:33
- путин трижды отказал Папе Римскому в гуманитарных коридорах из Мариуполя : Николаевские новости 16:27
- Президент РФ Владимир Путин трижды сказал "нет" Папе Римскому по поводу гуманитарных коридоров в Мариуполе - СМИ : Лига Информ 16:07
- Апрель, 30 в 15:53 Мы хотим спасти людей из Азовстали: мэр Мариуполя призвал РФ открыть гуманитарный коридор : ICTV Факти 16:06
- Папе Франциску Кремль трижды отказал в эвакуации гражданских с "Азовстали" : Всеукраинские вести 15:53
- Папа Римский трижды просил рф об эвакуации из Мариуполя, но получил отказ - СМИ : Укринформ 15:46
- Папа Римский трижды просил Россию вывезти мирных жителей из Мариуполя : Вести.ua 15:15
- Ватикан пока не видит смысла визита Папы Римского в Киев : РБК-Україна 14:46
- Папа Римский трижды обращался к путину относительно эвакуации из Мариуполя - СМИ : Слово і Діло 14:42
- путин трижды сказал "нет" Папе Римскому на просьбу о гуманитарном коридоре для мирних граждан Мариуполя : Iнше ТВ 14:36
- Путин трижды отказал Папе Римскому в гуманитарных коридорах в Мариуполе : Front News International 14:34
- Папа Римский трижды просил путина обеспечить гуманитарный коридор из Мариуполя, но тот отказал : Преступности.нет 14:10
- 30 апреля 2022, 13:33 Путин трижды отказал Папе Римскому в эвакуации людей из Мариуполя, - СМИ : LB.ua 14:08
- Папе Франциску Кремль трижды отказал в эвакуации гражданских с "Азовстали" : 368.media 14:04
- 30.04.2022 13:44 Папа Римский трижды просил об освобождении мариупольских заложников: Путин отказал : ДонПресс 14:03
- Путин трижды отказал Папе Римскому в эвакуации людей из Азовстали - СМИ : Новое Время 14:01
- путин трижды сказал Папе Римскому "нет" по поводу гуманитарных коридоров в Мариуполе - СМИ : ПрессОрг24 13:46
- путин трижды сказал Папе Римскому "нет" по поводу гуманитарных коридоров в Мариуполе - СМИ : Українські національні новини 13:44
- Папа Римский трижды просил Путина о гумкоридоре из Мариуполя, тот ему отказал : Измаил вечерний 13:43
- путин трижды отказывал Папе Римскому насчет Мариуполя: что узнали СМИ : Телеграф.com.ua 13:13
- Путин трижды отказал Папе Римскому в эвакуации людей из "Азовстали" : GlamWISH 13:01
- Папе Франциску Кремль трижды отказывал в эвакуации гражданских из Азовстали : Gazeta.ua 12:48
- Папа Римский предлагал Путину эвакуацию с "Азовстали" на корабле под флагом Святого престола : Страна.ua 12:46
- Папа Римский трижды просил Путина о гумкоридоре из Мариуполя, тот ему отказал : ТСН.ua 12:31
- Путин трижды отказал Папе Римскому в эвакуации людей из "Азовстали" : Obozrevatel 12:16
- Не дает гарантий безопасности. Путин трижды отказал Папе Римскому в эвакуации из "Азовстали" : Kramatorsk.info 11:50
- Путин трижды отказал просьбам Ватикана об эвакуации людей с Азовстали : Bigmir)net Новости 11:39
- Путин трижды отказал Папе Римскому в эвакуации мирных людей из "Азовстали", - СМИ : World News 11:36
- 30 апреля 2022, 10:50 Путин трижды отказал Папе Римскому в эвакуации мирных людей из "Азовстали", - СМИ : Восточный Вариант 11:15
- Путин трижды отказал Папе Римскому в эвакуации мариупольцев из "Азовстали" : Новости Донбасса 11:09
- Папа Римский трижды просил Путина о гуманитарном коридоре для Мариуполя : MY.UA 09:01
- Папа Римский трижды обращался к Путину относительно эвакуации из Мариуполя : 24 канал 09:00
- 08:44 30 Апреля 2022 Папа Римский трижды просил Путина о гуманитарном коридоре для Мариуполя : Власти.нет 08:45