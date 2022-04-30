Папа Римский трижды просил Путина о гумкоридоре из Мариуполя, тот ему отказал (45)

Измаил вечерний 2022.04.30 13:43

Cегодня в 13:08 За два месяца войны России против Украины Папа Римский Франциск трижды просил президента РФ Владимира Путина обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Однако Путин отвечал, что не может гарантировать его безопасность. Об этом сообщает итальянская газета Il Messaggero со ссылкой на источники Первые два раза Франциск предлагал Путину разрешить вывезти мариупольцев