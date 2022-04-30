Украинские военные уничтожили более 30 единиц российской техники на Харьковщине (14)

Українська правда 2022.04.30 10:10

Роман Петренко - Суббота, 30 апреля 2022, 09:48 На Изюмском направлении нацгвардейцы совместно с артиллеристами ВСУ нанесли удар по месту нахождения российских войск, уничтожив более 30 единиц техники армии РФ. Источник: Нацгвардия в Facebook Дословно: "Группа бойцов специального назначения Национальной гвардии, проводя разведку на одном из Изюмских направлений, обнаружила многие единицы техники, пункт управления и место жительства личного состава