Украинские военные уничтожили более 30 единиц российской техники на Харьковщине (14)

- Уничтожен пункт управления, техника и личный состав врага на Изюмском направлении, - Нацгвардия : Kramatorsk.info 11:49
- Качественно поджарили! Военные показали топовое уничтожение оккупантов и их техники на Изюмском направлении (видео) : Сегодня.ua 11:46
- 30 апреля 2022, 11:11 ВСУ на Изюмском направлении ликвидировали вражеский пункт управления (видео) : Восточный Вариант 11:45
- На Харьковщине ВСУ разгромили десятки единиц вражеской военной техники (видео) : Город Х 11:38
- ВСУ на Изюмском направлении ликвидировали вражеский пункт управления (видео) : World News 11:37
- 30.04.2022 10:38 Украинский спецназ на Харьковщине уничтожил более 30 единиц техники войск РФ : ДонПресс 11:03
- На Изюмском направлении ВСУ ликвидировали вражеский пункт управления : РБК-Україна 10:46
- 30.04.2022 10:25 Виталий Хиневич В Харьковской области ВСУ уничтожили технику врага : Редпост 10:41
- 30.04.22 09:59 Уничтожен пункт управления, техника и личный состав врага на Изюмском направлении, - Нацгвардия. ВИДЕО : Цензор.Нет 10:32
- На Харьковщине Нацгвардия уничтожила 30 единиц техники врага: зрелищное видео : Obozrevatel 10:31
- Нацгвардейцы уничтожили 30 танков РФ на Изюмском направлении: видео : Вести.ua 10:15
- Украинские военные уничтожили более 30 единиц российской техники на Харьковщине : Українська правда 10:10
- Танки, БТРы, БМД: на Изюмском направлении украинские военные уничтожили более 30 единиц вражеской техники : Vgorode.ua 09:45
- На Изюмском направлении мощным ударом уничтожены более 30 единиц вражеской техники : OstanniPodii.com 09:11