30.04.2022, 09:50 В Попасной россияне расстреляли эвакуационные автобусы, с водителями потеряна связь (17)

В Час Пик 2022.04.30 10:15

Марина Началова Два эвакуационных автобуса в Попасной расстреляны российскими оккупантами, с водителями потеряна связь. Об этом сообщил сегодня утром, 30 апреля руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов, передает Час Пик. Он сообщил, что в центре Попасной продолжаются бои, и туда нет доступа, чтобы эвакуировать людей и завезти гуманитарную помощь.