Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

30.04.2022, 09:50 В Попасной россияне расстреляли эвакуационные автобусы, с водителями потеряна связь (17)

В Час Пик 2022.04.30 10:15
Марина Началова Два эвакуационных автобуса в Попасной расстреляны российскими оккупантами, с водителями потеряна связь. Об этом сообщил сегодня утром, 30 апреля руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов, передает Час Пик. Он сообщил, что в центре Попасной продолжаются бои, и туда нет доступа, чтобы эвакуировать людей и завезти гуманитарную помощь.
ЭВАКУАЦИЯ, АВТОБУС, ОБСТРЕЛ, ПУНКТ, ОККУПАНТ, НИКОЛАЙ, Ханатов, Россия, Луганск

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022