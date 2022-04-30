30.04.2022, 09:50 В Попасной россияне расстреляли эвакуационные автобусы, с водителями потеряна связь (17)

- Россияне расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной. Связи с людьми нет, - глава ВГА : Kramatorsk.info 11:49
- сегодня в 11:00 На Луганщине россияне расстреляли эвакуационные автобусы : Трибун Луганска 11:40
- Попасная. Российская ДРГ расстреляла два эвакуационных автобуса - связи с водителями нет : ЛІГАБізнесІнформ 11:38
- В Попасной оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы, связи с людьми нет : Соцпортал 11:31
- На Луганщине оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы : Donbass.UA 11:26
- Войска РФ расстреляли эвакуационные автобусы в Попасной : РИА Мелитополь 11:22
- На Луганщине оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы : From-UA.com 11:05
- 30 апреля, 10:39 В Луганской области оккупанты расстреляли два эвакуационных автобуса : Думская.net 11:03
- В Попасной оккупанты расстреляли два эвакуационных автобуса : Судебно-юридическая газета 10:35
- 30.04.2022, 09:50 В Попасной россияне расстреляли эвакуационные автобусы, с водителями потеряна связь : В Час Пик 10:15
- 09:42 30.04.2022 Два эвакуационных автобуса в Попасной расстреляны оккупантами, связи с водителями нет : Интерфакс-Україна 10:00
- 09:26 30 Апреля 2022 В Попасной оккупанты расстреляли два эвакуационных автобуса : Власти.нет 09:45
- Российские оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы в Попасной. Связи с людьми нет : ОстроВ 09:40
- 30.04.22 09:20 Россияне расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной. Связи с людьми нет, - глава ВГА : Цензор.Нет 09:32
- В Попасной оккупанты расстреляли два эвакуационных автобуса : MY.UA 09:31
- Вчера в Попасной российские войска расстреляли два эвакуационных автобуса, с водителями потеряна связь : Новое Время 09:16
- 30.04.2022 09:01 Россияне расстреляли эвакуационные автобусы в Попасной. С водителями потеряна связь : ДонПресс 09:03