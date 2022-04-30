Украинцев предупреждают о возможных провокациях оккупантов во время поминальных дней (16)

Еспресо TV 2022.04.30 11:04

30 апреля, 2022 суббота 10:25 Украинцев предупредили о возможных провокациях оккупантов во время поминальных дней, поэтому людей просят избегать скоплений на кладбищах Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО. Отметим, что поминальные дни (Радоница, Проводы, Родительская суббота) будут проходить в разных уголках Украины, начиная уже с субботы, 30 апреля. Поскольку в минувшие выходные оккупанты своими действиями показали, что не