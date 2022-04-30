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В ОРДЛО отменили медосмотр для "призывников", но можно "откосить" за взятку - разведка

В ОРДЛО отменили медосмотр для "призывников", но можно "откосить" за взятку - разведка (26)

УНИАН 2022.04.30 11:45
Виолетта Орлова 11:41, 30.04.22 В частности, в оккупированной Горловке размер взятки с целью уклонения от службы составляет от 5000 российских рублей. В ОРДЛО отменили медосмотр для" призывников " / фото REUTERS Россияне практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации в ОРДЛО поэтому с 20 апреля там приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава.
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