В ВСУ поставили точку в слухах вокруг гибели "Призрака Киева": это супергерой-легенда (32)

- В командовании ВС Украины рассказали, кто такой "Призрак Киева" : Фокус 22:35
- Воздушные силы раскрыли секрет "Призрака Киева" и развенчали мифы : Судебно-юридическая газета 22:35
- Командование Воздушных Сил ВСУ раскрыло личность легендарного "Призрака Киева" : Николаевские новости 22:27
- Командование ВСУ рассказало, существует ли "Призрак Киева" : Комментарии.UA 22:22
- Апрель, 30 в 21:09 В Командовании Воздушных сил ВСУ рассказали о Призраке Киева и погибшем герое Тарабалке : ICTV Факти 21:36
- Супергерой-легенда: в ВСУ рассказали о наводящем ужас на рашистов Призраке Киева : Главред 21:36
- Воздушные Силы ВСУ опровергают фейки о Призраке Киева и F-16 : СтопКор 21:34
- 30.04.22 21:21 Герой Украины Степан Тарабалка не является Призраком Киева, - Командование Воздушных Сил : Цензор.Нет 21:32
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- 30.04.2022 в 21:21 ВСУ раскрыли тайну "Призрака Киева" после заявлений СМИ о его гибели : InfoResist.org 21:30
- В ВСУ прокомментировали "гибель" Призрака Киева : ProNews 21:19
- Супергерой-легенда: ВСУ опровергли красивый фейк о "призраке Киева" : ZN,UA 21:16
- Командование Воздушных Сил ВСУ раскрыло личность призрака Киева : UA-Футбол 21:14
- ЗСУ опровергли фейк о "Призраке Киева" на фоне гибели героя Тарабалка : Українська правда 21:10
- ВСУ опровергли фейк о том, что "Призраком Киева" был погибший в марте летчик : NewsMir.info 21:04
- Легенда о "Призраке Киева": командование ВСУ опровергло фейк : Апостроф 21:00
- Командование Воздушных Сил ВСУ раскрыло личность легендарного "Призрака Киева" : КП в Украине 21:00
- "Призрак Киева" не погиб, а бомбардировщики США не летают над Украиной: опровержение фейков : 24 канал 21:00
- ВСУ опровергли фейк, что "Призраком Киева" был погибший в марте летчик : Укринформ 20:46
- Командование Воздушных сил ВСУ раскрыло тайну Призрака Киева : Vgorode.ua 20:45
- В ВСУ прокомментировали "гибель" Призрака Киева : Телеграф.com.ua 20:43
- Воздушные Силы ВСУ заявили, что Призрак Киева - не реальная личность, а супергерой-легенда : ЛІГАБізнесІнформ 20:38
- Командование Воздушных сил ВСУ раскрыло тайну "Призрака Киева" : Главное 20:36
- "Призрак Киева - это супергерой-легенда": Командование Воздушных сил ВСУ призвало не распространять фейки о военных летчиках : Еспресо TV 20:34
- 30.04.2022 20:28 В командовании ВСУ ВСУ опровергли гибель "призрака Киева" : ДонПресс 20:33
- В ВСУ раскрыли личность легендарного "Призрака Киева": кем оказался украинский супер-герой : ТСН.ua 20:16
- "Призрак Киева" не погиб: военные рассказали о личности героя : УНИАН 20:15
- The Times опубликовала статью о легендарном Призраке Киева. Издание называет им майора Степана Тарабалку, погибшего 13 марта в воздушном бою : Kramatorsk.info 18:49
- 30.04.22 17:02 The Times опубликовала статью о легендарном Призраке Киева. Издание называет им майора Степана Тарабалку, погибшего 13 марта в воздушном бою. ФОТО : Цензор.Нет 17:32
- Не стало легендарного "Призрака Киева". Как выглядел пилот. Фото : Hyser 13:39
- Сбил 40 вражеских самолетов и погиб в неравном бою: американское издание посвятило статью "Призраку Киева" : MY.UA 12:31
- Сбил 40 вражеских самолетов и погиб в неравном бою: американское издание посвятило статью "Призраку Киева" : Апостроф 12:30