В ВСУ поставили точку в слухах вокруг гибели "Призрака Киева": это супергерой-легенда (32)

Obozrevatel 2022.04.30 21:31

Лилия Рагуцкая 30.04.2022 21:29 В Генеральном Штабе Украины поставили точку в слухах вокруг гибели "Призрака Киева", которому приписывают уничтожение 40 вражеских самолетов. Это - супергерой-легенда, собирательный образ, который возник из героических действий пилотов, которые, рискуя собственными жизнями, защищали и продолжают защищать небо над столицей. А некоторые, как Герой Украины Степан Тарабалка, которого ошибочно и