Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Cуд арестовал 51 железнодорожную цистерну с российским и белорусским дизелем для компаний Медведчука

Cуд арестовал 51 железнодорожную цистерну с российским и белорусским дизелем для компаний Медведчука (32)

Еспресо TV 2022.04.30 16:35
30 апреля, 2022 суббота 15:36 Суд арестовал 51 вагон с тремя тоннами российского и белорусского дизеля, который обеспечивал логистику оккупантов в направлении Чернигов - Сумы, а также был предназначен для нефтекомпаний нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Об этом сообщило ГБР . Следователи Территориального управления ГБР Киева инициировали арест 51 железнодорожного вагона-цистерны собственности Республики Беларусь, которые
ВАГОН, ЦИСТЕРНА, ЧЕРНИГОВЩИНА, ЧЕРНИГОВ, ВТОРЖЕНИЕ, ЛОГИСТИКА, Медведчук, Чернигов, Россия, Сумы, Украина, Беларусь, Киев

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022