Cуд арестовал 51 железнодорожную цистерну с российским и белорусским дизелем для компаний Медведчука (32)

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- Украина арестовала белорусские цистерны с топливом для российских войск : SlavInfo.dn.ua 20:05
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- 30.04.2022 :: 15:37 Украина арестовала белорусские цистерны с топливом, которые обеспечивали логистику войск РФ : Транспортный бизнес 16:37
- Cуд арестовал 51 железнодорожную цистерну с российским и белорусским дизелем для компаний Медведчука : Еспресо TV 16:35
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- Суд арестовал 51 цистерну, принадлежащую Беларуси - ГБР : Гордон 16:06
- Суд арестовал более 50 белорусских вагонов-цистерн, пересекших украинскую границу перед войной : ТСН.ua 15:16
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- Украина арестовала 51 цистерну с дизтопливом из Беларуси : Вести.ua 14:45
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- ДБР: суд арестовал 51 белорусских вагонов-цистерн : УП: Економічна правда 14:04
- Обеспечивали логистику рашистов: Украина арестовала больше 50 цистерн с топливом из Беларуси : Obozrevatel 13:46
- Украина арестовала белорусские цистерны с топливом, которые обеспечивали логистику войск рф : MY.UA 13:45
- Украина арестовала белорусские цистерны с топливом для российских войск : УНИАН 13:15
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- 30.04.22 12:35 Суд арестовал 51 белорусский вагон-цистерну, которые пересекли границу на Черниговщине накануне вторжения РФ, - ГБР. ФОТО : Цензор.Нет 13:02
- Украина арестовала белорусские цистерны с топливом, которые обеспечивали логистику войск рф : Укринформ 12:46
- Суд арестовал 51 цистерну с топливом, которые использовали оккупанты : Gazeta.ua 12:44