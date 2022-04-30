Cуд арестовал 51 железнодорожную цистерну с российским и белорусским дизелем для компаний Медведчука (32)

Еспресо TV 2022.04.30 16:35

30 апреля, 2022 суббота 15:36 Суд арестовал 51 вагон с тремя тоннами российского и белорусского дизеля, который обеспечивал логистику оккупантов в направлении Чернигов - Сумы, а также был предназначен для нефтекомпаний нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Об этом сообщило ГБР . Следователи Территориального управления ГБР Киева инициировали арест 51 железнодорожного вагона-цистерны собственности Республики Беларусь, которые