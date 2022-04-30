"Укрзализныця" закрыла продажу билетов онлайн - невозможно купить ничего (40)

Сегодня.ua 2022.04.30 17:16

Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня 30 апреля, 17:10 По техническим причинам все онлайн сервисы "Укрзализныци" сейчас недоступны, так что покупать билеты на поезда лучше всего в кассах вокзалов Украинцы временно не смогут покупать билеты УЗ онлайн / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня "Укрзализныця" объявила о временной приостановке продажи электронных билетов на поезда. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.