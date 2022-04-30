"Укрзализныця" закрыла продажу билетов онлайн - невозможно купить ничего (40)

- "Укрзализныця" возобновила продажу билетов онлайн : DsNews 19:33
- 30.04.22 18:59 Укрзализныця возобновила продажу билетов онлайн : Цензор.Нет 19:32
- Укрзализныця возобновила продажу билетов онлайн : NewsMir.info 19:04
- Укрзализныця возобновила продажу билетов на сайте и через чат-бот : 24 канал 19:00
- 30.04.2022 :: 18:06 УЗ возобновила работу онлайн-сервисов по продаже билетов : Транспортный бизнес 18:37
- Укрзализныця возобновила продажу билетов онлайн : Укринформ 18:31
- Апрель, 30 в 17:47 Укрзализныця возобновила продажу электронных билетов : ICTV Факти 18:06
- Укрзализныця возобновила работу онлайн-сервисов по продаже билетов : РБК-Україна 18:01
- "Укрзализныця" возобновила продажу билетов онлайн : ТСН.ua 18:01
- Укрзализныця прекратила продажу билетов онлайн : Юж-Ньюз 17:42
- "Укрзализныця" закрыла продажу билетов онлайн - невозможно купить ничего : Сегодня.ua 17:16
- 17:00, СегодняУкрзализныця временно остановила продажу билетов онлайн : 6264.com.ua Краматорск 17:06
- 17:00, Сегодня Укрзализныця временно остановила продажу билетов онлайн : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 17:02
- 17:00, Сегодня Укрзализныця временно остановила продажу билетов онлайн : 06277.com.ua Доброполье 17:02
- Продажа электронных билетов на поезда приостановлена - УЗ : ПрессОрг24 16:45
- 30 апреля 2022, 14:11 Укрзализныця временно приостановила продажу электронных билетов на поезда : LB.ua 16:38
- 15:54 30 Апреля 2022 "Укрзалізниця" приостановила продажу электронных билетов : Власти.нет 16:15
- Укрзализныця прекратила продажу билетов онлайн : Барометр Южноукраинска 16:15
- Укрзализныця приостановила продажу электронных билетов : Минфин 16:08
- "Укрзализныця" временно прекратила продажу билетов онлайн : Николаевский центр журналистских расследований 16:06
- 30 апреля, 2022 - 15:05 "Укрзалізниця" приостановила продажу электронных билетов : KharkivToday 16:04
- Продажа электронных билетов на поезда приостановлена - УЗ : Українські національні новини 15:44
- Укрзализныця временно приостановила продажу электронных билетов : Главное 15:36
- "Укрзализныця" приостановила продажу электронных билетов : Главком 15:35
- Укрзализныця прекратила продажу билетов онлайн : Finance.UA 15:32
- 30.04.22 15:10 Временно приостановлена продажа электронных билетов на поезда, - "Укрзализныця" : Цензор.Нет 15:32
- "Укрзализныця" проводит технические работы, он-лайн продажа билетов пока не работает : Fixygen 15:32
- "Укрзализныця" приостановила продажи электронных билетов и сервисы поддержки : Газета День 15:28
- "Укрзализныця" временно остановила продажу билетов онлайн: какая причина : ТСН.ua 15:16
- Укрзализныця временно остановила продажу билетов онлайн : Вести.ua 15:15
- Продажа электронных билетов на поезда "Укрзализныци" временно приостановлена : Odessa Online 15:09
- Укрзализныця прекратила продажу билетов онлайн : Новости N 15:07
- УЗ временно приостановила продажу электронных билетов : УП: Економічна правда 15:04
- сегодня в 14:25 "Укрзалізниця" приостановила продажу онлайн-билетов : Трибун Луганска 14:40
- Важно! Укрзализныця предупредила: купить билет онлайн теперь не получится. Будьте готовы : Hyser 14:39
- 30.04.2022 :: 14:21 "Укрзализныця" временно остановила продажу билетов онлайн : Транспортный бизнес 14:37
- 30 апреля, 13:57 "Укрзалізниця" временно остановила онлайн-продажу билетов : Думская.net 14:03
- Укрзализныця временно остановила продажу билетов онлайн : РБК-Україна 14:01
- 13:54 30.04.2022 "Укрзализныця" приостановила онлайн-продажу билетов из-за техработ : Интерфакс-Україна 14:00
- Укрзализныця приостановила продажу билетов в режиме онлайн: что происходит : Апостроф 14:00