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Фокус: Украина

30.04.2022 19:37 Полицейские задержали группу людей, планировавших устроить 2 мая массовые беспорядки в Одессе (фото, видео)

30.04.2022 19:37 Полицейские задержали группу людей, планировавших устроить 2 мая массовые беспорядки в Одессе (фото, видео) (33)

Одессит.ua 2022.04.30 20:09
Спецслужбы РФ через подконтрольных представителей криминалитета намеревались дестабилизировать ситуацию в регионе путем подстрекательства к массовым беспорядкам, протестам и мятежам, которые направлены на свержение государственного строя Украины и могли бы привести к подрыву государственности. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. По замыслам врага они должны были влиять и действовать через своих
ОДЕССА, БРОШЮРА, СИМВОЛИКА, ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО, КОНСПИРАЦИЯ, МЯТЕЖ, Одесса, Россия, Украина

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