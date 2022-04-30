30.04.2022 19:37 Полицейские задержали группу людей, планировавших устроить 2 мая массовые беспорядки в Одессе (фото, видео) (33)

Одессит.ua 2022.04.30 20:09

Спецслужбы РФ через подконтрольных представителей криминалитета намеревались дестабилизировать ситуацию в регионе путем подстрекательства к массовым беспорядкам, протестам и мятежам, которые направлены на свержение государственного строя Украины и могли бы привести к подрыву государственности. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. По замыслам врага они должны были влиять и действовать через своих