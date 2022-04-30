Звезду Голливуда Анджелину Джоли неожиданно "застукали" во львовском кафе (видео) (39)

Факти 2022.04.30 17:34

17:20 - 30 апреля 2022 Ирина ГАЛ, "ФАКТЫ" Известная американская актриса, фотомодель и продюсер, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли, которая заявляла о поддержке Украины и необходимости помочь бегущим от войны людям, приехала во Львов. В сеть выложили видео, на котором показано, как актриса пришла в одно из львовских кафе, где у нее брали автографы посетители заведения.