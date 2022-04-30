2022.04.30 Рашисты убили украинского военнопленного и прислали матери его фото (36)

- 30 апреля 2022 18:22 Россияне пытают и убивают военнопленных: матери "азовца" отправили фото ее мертвого сына : Экономика.com.ua 21:35
- Россияне пытают украинских военнопленных из Мариуполя и убили одного из бойцов батальона "Азов", - Денисова : Еспресо TV 20:34
- В Мариуполе оккупанты пытали и убили украинского военного, а его фото отправили матери : ТСН.ua 20:31
- 30-Apr-2022 19:02 В Мариуполе рашисты зверски убили украинского пленного : Южная правда 20:27
- Россияне казнили военнопленного из Мариуполя : OstanniPodii.com 20:11
- Рашисты убили пленного бойца "Азова" и прислали фото его матери (ФОТО) : Iнше ТВ 20:06
- Матери пленного военного из Мариуполя рашисты отправили фото мертвого сына - омбудсмен : ПрессОрг24 19:46
- Российские военные убили бойца "Азова" и прислали фото его матери - Денисова : УНИАН 19:45
- Россияне пытают и убивают военнопленных: матери "азовца" отправили фото ее мертвого сына : ЛІГАБізнесІнформ 19:38
- 30.04.2022 в 19:20 СМИ: Оккупанты убили украинского военнопленного и отправили фото трупа матери : InfoResist.org 19:30
- Матери пленного в Мариуполе военного отправили фото мертвого сына : Николаевские новости 19:27
- В Мариуполе взятому в плен нацгвардейцу "гарантировали жизнь", а позже выслали матери фото с его телом : Depo 19:03
- Мать взятого в плен в Мариуполе украинского военного получила фото мертвого сына : Gazeta.ua 18:48
- 2022.04.30 Рашисты убили украинского военнопленного и прислали матери его фото : RUpor.info 18:42
- Рашисты зверски расправились с пленным "азовцем" в Мариуполе и выслали фото его матери : Факти 18:34
- Оккупанты убили пленного бойца "Азова". Фото отослали его матери, - Денисова : РБК-Україна 18:31
- Бойца, взятого в плен в Мариуполе, показали в ролике "ДНР" о "гарантиях жизни". А потом прислали фото с его телом : Комета-Кропивницкий 18:21
- Убивают военнопленных: оккупанты прислали украинке фото ее мертвого сына : ProNews 18:19
- Апрель, 30 в 17:46 Мать получила фото: в Мариуполе рашисты убили украинского военнопленного (18+) : ICTV Факти 18:06
- Матери украинского военнослужащего, которого пленили при обороне Мариуполя, прислали снимок его мертвого тела : НикВести 18:06
- Россияне убили украинского пленного из Мариуполя и отправили матери его фото : Сегодня.ua 17:47
- Российские оккупанты убили пленного украинского военного : Винница Реал 17:41
- Оккупанты рф убили задержанного украинского военного в Мариуполе и выслали матери фотографии убитого сына (фото) : World News 17:36
- 30.04.22 16:39 Матери украинского военного, попавшего в плен в Мариуполе, прислали фото мертвого сына. ФОТО 18+ : Цензор.Нет 17:32
- Матери попавшего в плен в Мариуполе украинского военного отправили фото мертвого сына : Новое Время 17:16
- Оккупанты отправили украинке фото ее мертвого сына, который служил в "Азове" и попал в плен : Николаевский центр журналистских расследований 17:06
- Россияне отправили матери украинского военнопленного фото мертвого сына - СМИ : ZN,UA 16:46
- 30 апреля 2022, 16:34 Оккупанты рф убили задержанного украинского военного в Мариуполе и выслали матери фотографии убитого сына (фото) : Восточный Вариант 16:45
- Рашисты убили украинского бойца, взятого в плен в Мариуполе: фото : Апостроф 16:45
- Оккупанты отправили украинке фото ее мертвого сына, который служил в "Азове" и попал к ним в плен в Мариуполе : Преступности.нет 16:40
- Матери пленного военного из Мариуполя прислали фото мертвого сына : Новости Донбасса 16:39
- РФ убивает пленных в Мариуполе: матери солдата НГУ прислали жуткое фото : Главред 16:36
- Матери украинского воина, которого взяли в плен в Мариуполе, прислали фото его тела : Obozrevatel 16:31
- Россияне убили военного, которого пленили в Мариуполе: матери прислали фото мертвого сына : 24 канал 16:30
- Матери пленённого в Мариуполе украинского военного отправили фото мертвого сына : Новое Время 16:16
- Матери пленного в Мариуполе военного отправили фото мертвого сына : Українська правда 15:40