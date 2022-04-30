2022.04.30 Рашисты убили украинского военнопленного и прислали матери его фото (36)

RUpor.info 2022.04.30 18:42

Мать пленного в Мариуполе украинского военного на псевдо Дан утром 30 апреля получила фото своего мертвого сына. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой! Об этом мать военного рассказала в комментарии Украинской правде. Мать сообщила, что Дан оказался в окружении российских ублюдков 19-20 апреля и фигурировал на видео рашистских пропагандистов.