Призвал РФ признать "Л/ДНР": Офис генпрокурора сообщил о подозрении секретарю совбеза России Патрушеву (32)

- В генпрокуратуре Украины сообщили о подозрении секретарю Совбеза России за признание "ЛДНР" : Страна.ua 21:46
- Объявлено подозрение секретарю Совбеза РФ : DailyUA 21:33
- Объявлено подозрение секретарю Совбеза РФ : Bigmir)net Новости 20:39
- Секретарю Совета безопасности России объявлено подозрение - украинская прокуратура : Крым.Реалии RFE/RL 19:50
- Украина объявила подозрение секретарю Совбеза РФ Патрушеву: его называют "серым кардиналом" : Obozrevatel 19:46
- Секретарю совета безопасности рф сообщено о подозрении : ПрессОрг24 19:45
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- Секретарю Совбеза рф Патрушеву сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины : Центр журналистских расследований 19:43
- 30 апреля, 19:14 Украинские правоохранители сообщили о подозрении секретарю cовбеза рф : Думская.net 19:33
- Секретарю Совбеза рф объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины : Слово і Діло 19:12
- В Украине объявили подозрение секретарю совбеза россии Патрушеву : Kramatorsk.info 18:49
- Украина объявила подозрение секретарю Совбеза РФ : Gazeta.ua 18:48
- 30.04.22 17:53 Украина объявила подозрение секретарю Совбеза РФ Патрушеву : Цензор.Нет 18:32
- Секретарю Совбеза России Патрушеву сообщено о подозрении : РИА Мелитополь 18:22
- Секретарю Совбеза России Патрушеву сообщено о подозрении : УНИАН 18:15
- 30.04.2022 17:30 Примерное время чтения: 1 минута Украина объявила подозрение секретарю Совета безопасности РФ Патрушеву : Аргументы и Факты Украина 18:08
- Секретарю совбеза рф объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины : NewsMir.info 18:04
- Патрушев вслед за 9 подручными из Совбеза РФ стал фигурантом уголовного дела - детали от Офиса генпрокурора : Телеканал "Дом" 17:45
- 30.04.2022, 17:19 Секретарю Совбеза РФ Патрушеву сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора : В Час Пик 17:45
- Секретарю совета безопасности рф сообщено о подозрении : Українські національні новини 17:44
- В Украине объявили подозрение секретарю совбеза россии Патрушеву : ОстроВ 17:40
- Главе Совбеза РФ Патрушеву сообщили о подозрении : Bigmir)net Новости 17:39
- Секретарю Совбеза России объявлено подозрение в деле о признании "ЛДНР" - Офис генпрокурора Украины : Гордон 17:36
- Призвал РФ признать "Л/ДНР": Офис генпрокурора сообщил о подозрении секретарю совбеза России Патрушеву : Еспресо TV 17:34
- Секретарю совбеза рф объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины : Укринформ 17:16
- 17:00 30.04.2022 Украинские правоохранители сообщили о подозрении секретарю Совбеза РФ : Интерфакс-Україна 17:15
- Апрель, 30 в 16:55 Офис генпрокурора сообщил о подозрении секретарю Совбеза РФ Патрушеву : ICTV Факти 17:06
- Украина объявила подозрение секретарю Совбеза РФ Патрушеву : Главное 17:06
- Офис генпрокурора объявил подозрение секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву : 24 канал 17:00
- Украина объявила подозрение секретарю Совбеза РФ Патрушеву : РБК-Україна 16:46
- Секретарю Совета безопасности РФ уведомлено о подозрении - Генпрокуратура : ТСН.ua 16:46
- Сообщено о подозрении секретарю "Совбеза" РФ Патрушеву : Українська правда 16:40