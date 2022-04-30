Призвал РФ признать "Л/ДНР": Офис генпрокурора сообщил о подозрении секретарю совбеза России Патрушеву (32)

Еспресо TV 2022.04.30 17:34

30 апреля, 2022 суббота 16:46 Офис Генпрокурора объявил подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины секретарю совбеза РФ Николаю Патрушеву, призвавшему Россию признать "Л/ДНР" Об этом говорится в телеграме ОГПУ. "При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора секретарю совета безопасности РФ сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.