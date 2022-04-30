Украина вернула домой еще 7 военных и 7 гражданских в рамках обмена пленными с РФ (36)

Новости Донбасса 2022.04.30 18:39

30 апреля 2022, 18:32 Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Как сообщила вице-премьер Ирина Верещук, домой возвращаются 7 украинских военных и 7 гражданских. "Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин на пятом месяце беременности", - подчеркнула она. Сколько человек получила российская сторона, не сообщается. Предыдущий обмен пленными состоялся 28 апреля.