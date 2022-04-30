Украина вернула домой еще 7 военных и 7 гражданских в рамках обмена пленными с РФ (36)

- - 30 апреля 2022 19:57 Украина и РФ провели обмен пленными : EconomistUA 21:35
- Украина обменяла пленных, возвращаем домой 7 военных и 7 гражданских, - Верещук : Газета День 21:29
- Верещук: Украина освободила из российского плена еще 14 человек : Наша Столиця 21:21
- Вернулись домой 14 человек: Украина и Россия провели обмен пленными, - Верещук : Фокус 21:05
- 30 Апреля, 2022 Обмен пленными: домой вернулась украинская военнослужащая на пятом месяце беременности : Маю право 20:55
- Сегодня произведен новый обмен пленными : ZpTown 20:41
- Украина и Россия провели очередной обмен пленными : Соцпортал 20:31
- Обмен пленными: домой вернулась украинская военнослужащая на пятом месяце беременности : Новости N 20:07
- Украина и РФ провели обмен пленными : DailyUA 19:37
- Украина и Россия провели еще один обмен пленными. Домой вернулись 14 человек : Шиповник.ua 19:30
- Из плена вернули 14 украинцев: среди них беременную военную : Днепр Час 19:27
- Украина вернула беременную военную из российского плена : Dnepr.express 19:25
- Верещук: Сегодня обменяли 14 украинцев : UA-Футбол 19:14
- Украина и РФ провели обмен пленными : Bigmir)net Новости 19:09
- Состоялся обмен пленными - одна из женщин на пятом месяце беременности, - Верещук : Iнше ТВ 19:06
- Обмен пленными: домой вернулись 14 украинцев : Николаевский центр журналистских расследований 19:06
- Еще 14 украинцев были освобождены из российского плена : NewsMir.info 19:04
- 30.04.2022 18:41 Украина и Россия провели "особенный" обмен пленными : ДонПресс 19:03
- "Для меня этот обмен особенный", - Верещук сообщила об очередном успешном обмене пленными : Корабелов.инфо 18:48
- Состоялся восьмой обмен пленными : Gazeta.ua 18:48
- Среди освобожденных - беременная женщина: состоялся очередной обмен пленными : Телеканал "Дом" 18:45
- 18:40 30.04.2022 Украина и Россия провели обмен пленным: удалось освободить 14 наших граждан : Петр и Мазепа 18:40
- Украина вернула домой еще 7 военных и 7 гражданских в рамках обмена пленными с РФ : Новости Донбасса 18:39
- Украина и Россия провели еще один обмен пленными : Главное 18:36
- Обмен пленными между Украиной и РФ. 14 человек вернулись домой : Front News International 18:34
- Военные и гражданские. Украина освободила из российского плена еще 14 человек - Верещук : Новое Время 18:31
- Еще 14 украинцев были освобождены из российского плена : Укринформ 18:31
- Украина и Россия провели очередной обмен пленными: 14 украинцев вернулись домой : КП в Украине 18:30
- Украина и Россия провели новый обмен пленными: среди освобожденных - беременная военнослужащая : Obozrevatel 18:16
- Украина снова провела обмен пленными с Россией: среди них - беременная военная : ТСН.ua 18:16
- Украина и Россия провели еще один обмен пленными. Домой вернулись 14 человек : РБК-Україна 18:16
- 30.04.2022 в 18:06 В субботу прошел новый обмен пленными : InfoResist.org 18:15
- Новый обмен пленными c РФ уже состоялся : Вести.ua 18:15
- 18:04 30.04.2022 Верещук: сегодня обменяли пленных, возвращаем домой 7 военных и 7 гражданских : Интерфакс-Україна 18:15
- 30.04.22 17:56 Состоялся обмен пленными, домой вернули 14 граждан Украины, среди них военная на 5 месяце беременности, - Верещук : Цензор.Нет 18:02
- Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией : 24 канал 18:00