Одесская ОВА: ракеты в аэропорт Одессы прилетели с территории Крыма (33)

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- Удар по Одесскому аэропорту нанесен из Крыма противокорабельным комплексом "Бастион" : Iнше ТВ 20:36
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- Удар по Одессе нанесли с оккупированного Крыма | Одесский Курьер : Лента новостей Одессы 20:17
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- россияне обстреляли Одесщину ракетами с территории Крыма : Укринформ 20:01
- Одесса была обстреляна с территории Крыма: детали удара : ТСН.ua 20:01
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- Одесскую область обстреляли из Крыма из РК "Бастион": в ОВА о подробностях удара по аэропорту : 24 канал 20:00
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- Ракетный обстрел Одессы: разрушена взлетная полоса аэропорта : ZN,UA 19:17
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- Ракетная атака по Одессе: повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта : Одесская жизнь 19:09
- Апрель, 30 в 18:43 Ракетный удар по Одессе: оккупанты разрушили взлетно-посадочную полосу аэропорта : ICTV Факти 19:06
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