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Одесская ОВА: ракеты в аэропорт Одессы прилетели с территории Крыма

Одесская ОВА: ракеты в аэропорт Одессы прилетели с территории Крыма (33)

СтопКор 2022.04.30 20:34
Одесская ОВА: ракеты в аэропорт Одессы прилетели с территории Крыма Елена Бурдейная 30.04.2022 20:25 30 апреля Максим Марченко, глава Одесской ОВА, рассказал о последствиях вражеских обстрелов Одесского аэродрома. Об этом он написал в официальном Telegram-канале. Ракеты рф вылетели с территории временно оккупированного Крыма, сообщил Марченко. Враг запустил их из берегового ракетного комплекса "Бастион". Взлетно-посадочная полоса аэропорта разрушена.
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