Ракетный удар по Одессе: появились подробности атаки России (видео) (38)

УНИАН 2022.04.30 20:15

Виолетта Орлова 19:49, 30.04.22 По информации главы ОВА, оккупанты били из ракетного комплекса "Бастион" с территории захваченного Крыма. Максим Марченко / скриншот Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил ракетный удар России по взлетной полосе аэропорта в Одессе. Подробности атаки он рассказал в своем видеообращении. По его словам, оккупанты били из ракетного комплекса "Бастион" с территории оккупированного Крыма.