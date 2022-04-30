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Ракетный удар по Одессе: появились подробности атаки России (видео)

Ракетный удар по Одессе: появились подробности атаки России (видео) (38)

УНИАН 2022.04.30 20:15
Виолетта Орлова 19:49, 30.04.22 По информации главы ОВА, оккупанты били из ракетного комплекса "Бастион" с территории захваченного Крыма. Максим Марченко / скриншот Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил ракетный удар России по взлетной полосе аэропорта в Одессе. Подробности атаки он рассказал в своем видеообращении. По его словам, оккупанты били из ракетного комплекса "Бастион" с территории оккупированного Крыма.
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