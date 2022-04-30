В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупационных войск (2)

Наша Столиця 2022.04.30 21:21

30 апреля, 2022 В Генеральном штабе ВСУ опубликовали данные о потерях российских войск в Украине с начала вторжения. Об этом говорится в сообщении Генштаба. Потери противника ориентировочно составили: личного состава - около 23200 лиц ликвидировано (+200), танков - 1008 (+22), боевых бронированных машин - 2445 (+27), артиллерийских систем - 436 (+1), РСЗО - 151, средства ПВО - 77 (+4), самолетов - 190 (+1), вертолетов - 155, автомобильной техники - 1701 (+6),