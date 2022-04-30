В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупационных войск (2)

Наша Столиця 2022.04.30 21:21
30 апреля, 2022
В Генеральном штабе ВСУ опубликовали данные о потерях российских войск в
Украине с начала вторжения.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Потери противника ориентировочно составили:
личного состава - около 23200 лиц ликвидировано (+200),
танков - 1008 (+22),
боевых бронированных машин - 2445 (+27),
артиллерийских систем - 436 (+1),
РСЗО - 151,
средства ПВО - 77 (+4),
самолетов - 190 (+1),
вертолетов - 155,
автомобильной техники - 1701 (+6),
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, Донецк
, Луганск
, Харьков
, Херсон