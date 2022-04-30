Подоляк рассказал о переговорах с рф: отмена санкций не обсуждается (1)

World News 2022.04.30 20:36
30.04.2022
Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на "Интерфакс-Украина"
Член украинской переговорной группы Михаил Подоляк возразил, что на
переговорах с россиянами обсуждается отмена санкций, введенных против
России.
"Во-первых, несколько удивляет склонность министра Лаврова комментировать
то, в чем не участвуешь и чего не видишь изнутри процесса.
Во-вторых, денацификацию и статус русского языка российская армия уже
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