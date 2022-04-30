Подоляк рассказал о переговорах с рф: отмена санкций не обсуждается (1)

World News 2022.04.30 20:36

30.04.2022 Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на "Интерфакс-Украина" Член украинской переговорной группы Михаил Подоляк возразил, что на переговорах с россиянами обсуждается отмена санкций, введенных против России. "Во-первых, несколько удивляет склонность министра Лаврова комментировать то, в чем не участвуешь и чего не видишь изнутри процесса. Во-вторых, денацификацию и статус русского языка российская армия уже