30.04.2022, 12:43 Россия объединяет и передислоцирует истощенные подразделения в Украине, - британская разведка (31)

2022.05.01 (31)2022.04.30 (14) →
- россия нацелена на длительную оккупацию Херсона, - британская разведка : Известия в Украине 12:43
- россия планирует оказывать влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе - разведка Британии : Новини Live 12:07
- Британская разведка узнала, зачем России Херсон : Николаевский центр журналистских расследований 12:06
- Россия нацелена на длительную оккупацию Херсона, - разведка : Iнше ТВ 12:06
- Разведка Британии рассказала о целях России по Херсону : Kramatorsk.info 11:49
- РФ нацелена оккупировать Херсон в долгосрочной перспективе, - разведка : Парламент.UA 11:40
- Май, 01 в 11:30 В Херсоне с 1 мая оккупанты вводят рубль - британская разведка : ICTV Факти 11:36
- Британская разведка сообщила о планах России относительно Херсона : Соцпортал 11:31
- В британской разведке рассказали, почему для России важно было оккупировать Херсон : Комментарии.UA 11:22
- Рф нацелена на длительную оккупацию Херсона - разведка Британии : Слово і Діло 11:12
- У россии на Херсон большие планы: британская разведка поделилась данными : Politeka 11:10
- Сегодня 11:05 Свежая сводка британской разведки: : Весь Харьков 11:09
- Россия хочет надолго закрепиться в Херсоне - разведка Британии : NewsMir.info 11:04
- Россия нацелена на длительную оккупацию Херсона, - британская разведка : Корабелов.инфо 10:48
- россия настроена на длительную оккупацию Херсона - британская разведка : ПрессОрг24 10:46
- Россия готовится к длительной оккупации Херсона : UA-Футбол 10:44
- Россияне нацелены на долгую оккупацию Херсона, - разведка Британии : Bigmir)net Новости 10:39
- россия хочет надолго закрепиться в Херсоне - разведка Британии : Укринформ 10:31
- 09:53 01 Мая 2022 Россия пытается "узаконить" свою власть на Херсонщине : Власти.нет 10:15
- Разведка Британии раскрыла планы Кремля относительно Херсона : Online.ua 10:10
- Россия нацелена на длительную оккупацию Херсона, - британская разведка : Новости N 10:07
- РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области - британская разведка : Гордон 10:06
- Россия собралась надолго захватить Херсон, чтобы усилить оккупацию Крыма - разведка Британии : Главред 10:06
- 1 мая 2022 09:48 Разведка Британии рассказала о целях России по Херсону : Dynamomania.com 10:04
- 01.05.22 09:38 Россия стремится установить долгосрочный контроль над Херсоном, - Минобороны Британии : Цензор.Нет 10:02
- россия настроена на длительную оккупацию Херсона - британская разведка : Українські національні новини 09:45
- Британская разведка узнала, зачем России Херсон : Українська правда 09:40
- Разведка Британии рассказала о целях России по Херсону : УП Європейська правда 09:34
- Британская разведка предупредила, что Россия нацелена на длительную оккупацию Херсона и назвала ее цель : ТСН.ua 09:31
- Россия нацелена на длительную оккупацию Херсона, - британская разведка : РБК-Україна 09:16
- 01.05.2022 08:52 В британской разведке сообщили об опасных планах России по Херсону : ДонПресс 09:03