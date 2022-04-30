30.04.2022, 12:43 Россия объединяет и передислоцирует истощенные подразделения в Украине, - британская разведка (31)

В Час Пик 2022.04.30 12:45

Марина Началова РФ хочет исправить проблемы, которые еще с первых недель войны сдерживают ее наступление в Украине. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на отчет разведки, передает Час Пик. "Россия надеется решить проблемы, которые ранее сдерживали ее вторжение, географически сосредоточив боевую мощь, сократив линии поставок и упростив командование и управление", - сообщили в ведомстве.