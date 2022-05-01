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В Херсонской области от пыток оккупантов умер ветеран АТО

В Херсонской области от пыток оккупантов умер ветеран АТО (36)

ПрессОрг24 2022.05.01 16:46
1 Мая, 14:56 В Херсонской области от пыток российских захватчиков умер ветеран АТО из села Абрикосовка Назар Кагальняк. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, пишет УНН. Детали По словам омбудсмена, после АТО Назар перенес два инфаркта и сложную операцию на сердце. "Оккупанты похитили мужчину из дома, жестоко избивали и подвергали пыткам
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2022.05.01 (36)

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