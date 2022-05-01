В Херсонской области от пыток оккупантов умер ветеран АТО (36)

2022.05.01 (36)2022.04.30 (6) →
- В Херсонской области от пыток российских оккупантов погиб ветеран Назар Кагальняк, - омбудсмен : НикВести 19:06
- 01.05.2022 17:19 Примерное время чтения: 2 минуты В Херсонской области военные PФ до смерти замучали ветерана АТО,- Денисова : Аргументы и Факты Украина 18:08
- На Херсонщине от пыток российских оккупантов погиб ветеран АТО : From-UA.com 17:35
- В Херсонской области от пыток оккупантов погиб ветеран АТО Назар Кагальняк : Вечерний Николаев 17:33
- В Херсонской области ветеран АТО погиб от пыток российских военных - Денисова : Крым.Реалии RFE/RL 16:50
- В Херсонской области от пыток умер ветеран АТО : Вести-UA 16:47
- В Херсонской области от пыток оккупантов умер ветеран АТО - Денисова : ПрессОрг24 16:46
- В Херсонской области от пыток оккупантов умер ветеран АТО : ПрессОрг24 16:46
- Двое детей остались сиротами: в Херсонской области от пыток оккупантов скончался ветеран АТО : Наше Місто Дніпро 16:23
- Солдаты РФ убили ветерана АТО в Херсонской области : Online.ua 16:10
- 1 мая, 15:49 В Херсонской области от пыток российских нацистов погиб ветеран АТО : Думская.net 16:03
- В Херсонской области от пыток армии РФ погиб отец четырех детей, - Денисова : Вести.ua 15:45
- В Херсонской области от пыток оккупантов умер ветеран АТО - Денисова : Українські національні новини 15:44
- В Херсонской области от пыток российских оккупантов погиб ветеран Назар Кагальняк - омбудсмен : Шиповник.ua 15:30
- В Херсонской области от пыток умер ветеран АТО : Барометр Южноукраинска 15:15
- На Херсонщине от пыток оккупантов погиб ветеран АТО : Винница Реал 15:11
- В Херсонской области после пыток оккупантов умер ветеран АТО : Realist.online 15:11
- На Херсонщине от пыток оккупантов погиб ветеран АТО : OstanniPodii.com 15:11
- В Херсонской области от пыток умер ветеран АТО : Новости N 15:07
- Ветеран АТО погиб от пыток российских оккупантов в Херсонской области, - Денисова : Телеканал "Дом" 14:45
- В Херсонской области от пыток оккупантов погиб ветеран АТО : Новости Донбасса 14:39
- На Херсонщине от пыток оккупантов умер ветеран АТО Назар Кагальняк, - Денисова : Еспресо TV 14:34
- В Олешках после пыток оккупантов скончался ветеран АТО : Сегодня.ua 14:17
- Под Херсоном от пыток оккупантов умер ветеран АТО - Денисова : Слово і Діло 14:12
- На Херсонщине оккупанты пытали ветерана АТО, после чего изуродованного мужчину привезли домой - вскоре от серьезных травм пострадавший скончался : Преступности.нет 14:10
- Под Херсоном от пыток оккупантов умер ветеран АТО - Денисова : Гордон 14:06
- 1 мая 2022 13:40 Людмила ДЕНИСОВА: "В Херсонской области от пыток российских оккупантов погиб ветеран АТО" : Dynamomania.com 14:04
- На Херсонщине оккупанты пытали ветерана АТО: мужчина умер, без отца остались двое детей : MY.UA 13:46
- В Херсонской области от пыток российских оккупантов погиб ветеран АТО Назар Кагальняк : Новое Время 13:46
- На Херсонщине от пыток российских захватчиков погиб ветеран АТО : УНИАН 13:45
- Херсонская область: от пыток оккупантов погиб ветеран АТО - Денисова : Українська правда 13:40
- В Херсонской области от пыток умер ветеран АТО : Bigmir)net Новости 13:39
- Май, 01 в 13:34 Похитили и жестоко избивали: в Херсонской области от пыток оккупантов погиб ветеран АТО : ICTV Факти 13:36
- На Херсонщине оккупанты пытали ветерана АТО: мужчина умер, без отца остались двое детей : ТСН.ua 13:16
- Под Херсоном от пыток оккупантов умер ветеран АТО : РБК-Україна 13:01
- В Херсонской области от пыток российских захватчиков погиб ветеран АТО Назар Кагальняк : 24 канал 13:00