Анджелина Джоли во Львове под звуки воздушной тревоги искала укрытие. Видео (13)

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- Угроза ракетного удара с Черного моря. Во Львове во время визита Анджелины Джоли звучали сирены : Новое Время 11:46
- ООН не имеет отношения к визиту Джоли в Украину, - официальный представитель : UA.news 11:42
- 1 мая 2022 11:22 Голливудский батальон в Украине. Анджелина Джоли посетила переселенцев во Львове и собирается в Киев : thePage 11:39
- Анджелина Джоли в Украине: несколько фото и видео внезапного визита голливудской дивы : ЛІГАБізнесІнформ 11:08
- Не как посланница ООН. Стало известно, что Анджелина Джоли приехала в Украину по личной инициативе : Новое Время 11:01
- Анджелина Джоли во Львове: почему кинозвезда совершила неожиданный визит в Украину?! (фото, видео) : ZаБор 10:54
- В сети появилось видео, как Анджелина Джоли убегала в укрытие во Львове во время воздушной тревоги : РИА Мелитополь 07:23
- Джоли пришлось бежать в укрытие во Львове : Bigmir)net Новости 03:39
- Джоли пришлось бежать в укрытие во Львове : MY.UA 03:30
- Анджелина Джоли во Львове под звуки воздушной тревоги искала укрытие. Видео : Николаевские новости 01:27
- "Жизнь людей имеет значение", - посетившей Украину Джоли пришлось спешно пройти в укрытие : INTV.ua 00:41
- 01.05.2022 в 00:03 Джоли во Львове пришлось бежать в укрытие из-за воздушной тревоги : InfoResist.org 00:15
- Анджелине Джоли пришлось бежать в бомбоубежище во Львове (видео) : Фокус 00:05