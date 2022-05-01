Анджелина Джоли во Львове под звуки воздушной тревоги искала укрытие. Видео (13)

Николаевские новости 2022.05.01 01:27

30.04.2022 23:34 Комментарии: Во время пребывания Анджелины Джоли во Львове прозвучала воздушная тревога. Во время визита американской актрисы и посла доброй воли по делам беженцев ООН Анджелины Джоли во Львов прозвучала воздушная тревога, свидетельствующая об опасности ракетного или авиаудара со стороны оккупантов. Под звуки тревоги актриса направилась в сопровождении волонтеров и переводчиков к поджидающему ее автомобилю.