Коридор в Запорожье. Сегодня планируют эвакуировать гражданских из Мариуполя - точка сбора (54)

Новое Время 2022.05.01 13:46

1 мая, 13:36 Мариуполь, 26 марта 2022 года (Фото:Азов) Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ Порт Сити. Война России против Украины - главные события 1 мая Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. "Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, старайтесь связаться с ними всеми способами.