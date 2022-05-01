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Фокус: Украина

Коридор в Запорожье. Сегодня планируют эвакуировать гражданских из Мариуполя - точка сбора (54)

Новое Время 2022.05.01 13:46
1 мая, 13:36 Мариуполь, 26 марта 2022 года (Фото:Азов) Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ Порт Сити. Война России против Украины - главные события 1 мая Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. "Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, старайтесь связаться с ними всеми способами.
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2022.05.01 (54)

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