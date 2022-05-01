Коридор в Запорожье. Сегодня планируют эвакуировать гражданских из Мариуполя - точка сбора (54)

2022.05.01 (54)2022.04.30 (7) →
- Эвакуация жителей Мариуполя из других районов перенесена на утро 2 мая, - горсовет : Судебно-юридическая газета 19:35
- 01.05.2022 19:11 В Мариуполе перенесли эвакуацию мирных жителей. Названы дата и место : ДонПресс 19:33
- Из Мариуполя и дальше будут вывозить гражданских и военных - Ермак : Укринформ 19:31
- Из Мариуполя и дальше будут вывозить гражданских и военных - Ермак : MY.UA 19:30
- В Мариуполе эвакуацию из всех районов, кроме "Азовстали", перенесли на 2 мая : Укринформ 19:16
- Эвакуация жителей Мариуполя из других районов города перенесена на 2 мая : Новости Донбасса 19:09
- Эвакуация гражданских из "Азовстали": Зеленский рассказал первые подробности : Главком 19:05
- Сегодня благодаря ООН и МККК из Азовстали эвакуированы 100 гражданских : Еспресо TV 19:04
- 01.05.22 18:55 Эвакуация жителей Мариуполя из других районов города перенесена на утро 2 мая, - горсовет : Цензор.Нет 19:02
- Эвакуация из Мариуполя перенесена: известны дата и время : ТСН.ua 19:01
- Эвакуация жителей Мариуполя перенесена на завтра, - горсовет : РБК-Україна 19:01
- 18:41 01.05.2022 Эвакуация жителей Мариуполя из других районов города перенесена на утро 2 мая - горсовет : Интерфакс-Україна 19:00
- 01 мая 2022, 18:18 Эвакуация мариупольцев из Порт-Сити переносится на завтра, - Кириленко : Восточный Вариант 18:45
- Началась эвакуация с Азовстали - Зеленский : Gorsovet.com.ua 18:36
- Горсовет: из Мариуполя сегодня возможна эвакуация : Наша Столиця 18:21
- Из "Азовстали" началась эвакуация гражданского населения - Зеленский : Слово і Діло 18:12
- 1 мая 2022, 17:51 Зеленский заявил, что началась эвакуация из "Азовстали" (обновлено) : LB.ua 18:08
- Из Мариуполя в оккупированное село вывезли несколько десятков человек - Reuters : Главное 17:06
- Из Мариуполя 1 мая попробуют эвакуировать гражданское население : Одесский Наблюдатель 17:01
- Из Мариуполя 1 мая попробуют эвакуировать гражданское население : Odessa Online 16:09
- 1 мая могут эвакуировать людей из Мариуполя - горсовет : Новини Live 16:07
- 11:07, СегодняСегодня возможна эвакуация жителей Мариуполя: в горсовете назвали место и время сбора : 6264.com.ua Краматорск 16:06
- 11:07, Сегодня Сегодня возможна эвакуация жителей Мариуполя: в горсовете назвали место и время сбора : 06277.com.ua Доброполье 16:02
- 11:07, Сегодня Сегодня возможна эвакуация жителей Мариуполя: в горсовете назвали место и время сбора : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 16:02
- Из Мариуполя сегодня собираются эвакуировать гражданское население, - горсовет : Kramatorsk.info 15:49
- Из Мариуполя попытаются эвакуировать гражданских : Николаевский центр журналистских расследований 15:06
- Горсовет Мариуполя анонсировал возможную эвакуацию мирных жителей из города 1 мая : Крым.Реалии RFE/RL 14:50
- сегодня в 14:00 Горсовет Мариуполя объявил об эвакуации мирных жителей : Трибун Луганска 14:40
- 1 мая 2022, 13:39 Сегодня возможна эвакуация в Запорожье, - горсовет Мариуполя : LB.ua 14:38
- Сегодня вновь попытаются эвакуировать мирных из Мариуполя, - Кириленко : World News 14:36
- В Мариуполе сегодня может пройти эвакуация жителей, - горсовет (карта) : Фокус 14:35
- Из Мариуполя сегодня возможна эвакуация: где и когда сбор : Главком 14:35
- Сегодня может состояться эвакуация мирных жителей из Мариуполя - горсовет : Front News International 14:34
- 1 мая возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя : СтопКор 14:34
- Мариупольский горсовет сообщил о возможной эвакуации сегодня мирных жителей : Соцпортал 14:31
- Сегодня из Мариуполя снова проведут эвакуацию мирного населения - горсовет : Слово і Діло 14:12
- На сегодня объявлена эвакуация из Мариуполя в Запорожье : Новости Донбасса 14:09
- 01.05.2022 14:02 Примерное время чтения: меньше минуты Сегодня возможна эвакуация граждан из Мариуполя в Запорожье : Аргументы и Факты Украина 14:08
- Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье - горсовет : Главное 14:06
- 1 мая, 14:02 Из Мариуполя сегодня еще раз попробуют эвакуировать мирное население : Думская.net 14:03
- 01.05.22 13:37 Из Мариуполя сегодня собираются эвакуировать гражданское население, - горсовет : Цензор.Нет 14:02
- Из Мариуполя сегодня снова попытаются эвакуировать людей : MY.UA 14:01
- Из Мариуполя сегодня снова попытаются эвакуировать людей : Укринформ 14:01
- В мерии Мариуполя анонсировали сегодняшнюю эвакуацию людей: детали : ТСН.ua 14:01
- 13:37 01.05.2022 В воскресенье в Мариуполе возможна эвакуация мирного населения - горсовет : Интерфакс-Україна 14:00
- Коридор в Запорожье. Сегодня планируют эвакуировать гражданских из Мариуполя - точка сбора : Новое Время 13:46