"Предан обеспечению неудачи Путина": Джонсон рассказал, о чем говорил с Зеленским (20)

РИА Мелитополь 2022.05.01 07:23

"Предан обеспечению неудачи Путина": Джонсон рассказа 01 мая 2022, 06:54 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что как никогда предан укреплению Украины. В частности, Джонсон с Зеленским обсудили предоставление Украине военной и гуманитарной помощи. Об этом британский премьер написал в Сети 30 апреля. "Я раньше разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы