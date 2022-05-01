"Предан обеспечению неудачи Путина": Джонсон рассказал, о чем говорил с Зеленским (20)

2022.05.01 (20)2022.04.30 (12) →
- Переговоры Джонсона и Зеленского: Британия поможет Киеву победить Путиниа : НБН 11:09
- Джонсон вновь подтвердил Зеленскому - Британия с Украиной - до победы : Комментарии.UA 09:22
- 01 мая 2022, 09:12 Британия продолжит укреплять и поддерживать Украину в военном и гуманитарном аспектах, - Джонсон : Восточный Вариант 09:15
- Британия поможет Украине победить Путина - Джонсон : Online.ua 09:11
- 01.05.22 08:51 "Я как никогда предан укреплению Украины и обеспечению неудачи Путина", - Джонсон : Цензор.Нет 09:02
- Джонсон: Украина получит все необходимое для обороны : Вести-UA 08:47
- Джонсон: Я более чем когда-либо привержен укреплению Украины и обеспечению того, чтобы Путин потерпел неудачу : Гордон 08:36
- "Предан обеспечению неудачи Путина": Джонсон рассказал, о чем говорил с Зеленским : РИА Мелитополь 07:23
- 01 мая 2022 02:24 "Для провала Путина". Джонсон пообещал Зеленскому продолжать военную и гуманитарную помощь : Экономика.com.ua 06:35
- Джонсон: Украина получит все необходимое для обороны : Bigmir)net Новости 04:39
- Джонсон: Украина получит все необходимое для обороны : MY.UA 04:30
- Британия обеспечит Украину всем необходимым и будет способствовать поражению путина - Джонсон : NewsMir.info 04:04
- Зеленский обсудил с Джонсоном дипломатические усилия для прекращения войны : Повінь.com.ua 03:16
- Я больше чем когда-либо предан укреплению Украины и обеспечению того, чтобы Путин потерпел неудачу, - Джонсон : Еспресо TV 03:04
- Зеленский обсудил с Джонсоном дипломатические усилия для прекращения войны : Новости без границ 02:37
- Джонсон в очередной раз подтвердил Зеленскому, что Великобритания будет способствовать поражению Путина : 24 канал 02:00
- "Отданный укреплению Украины и обеспечению неудачи путина": Джонсон рассказал, о чем говорил с Зеленским : ПрессОрг24 01:46
- "Отданный укреплению Украины и обеспечению неудачи путина": Джонсон рассказал, о чем говорил с Зеленским : Українські національні новини 01:44
- Джонсон: Я привержен укреплению Украины и обеспечению того, чтобы путин потерпел неудачу : UA-Футбол 00:14
- Джонсон подтвердил Зеленскому, что Британия поможет Украине победить Путина : Українська правда 00:10