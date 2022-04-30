Одесская ОВА: ракеты в аэропорт Одессы прилетели с территории Крыма (5)

2022.05.01 (5)2022.04.30 (38) →
- РФ ударила по Одессе противокорабельными ракетами : MY.UA 04:15
- Взлетная полоса одесского аэропорта разрушена вражескими ударами - пресс-секретарь ОВА : ZN,UA 02:46
- Ракетный обстрел аэропорта Одессы: удар нанесли из Крыма комплексом "Бастион" : Днепр Вечерний 00:33
- "Одесса никогда не забудет такое российское отношение к ней", - Зеленский об обстрелах РФ : ТСН.ua 00:01
- Одесситы тоже враги для России, как и все остальные украинцы, - Зеленский об ударе по аэропорту : 24 канал 00:00