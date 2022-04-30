На Херсонщине исчез интернет и мобильная связь (5)

Главком 2022.04.30 21:35

Уляна Воліковська Сегодня, 21:21 glavcom.ua Один из ведущих специалистов мобильного оператора в Херсоне рассказал, что это не авария фото с открытых источников Нет связи в Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской общинах В Херсонской области полностью исчезла мобильная связь и интернет у всех операторов, сообщают СМИ, в частности "Суспильне". В частности, нет связи в Херсоне, Каховском районе, Новотроицком и Чаплинском общинах.