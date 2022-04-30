На Херсонщине исчез интернет и мобильная связь (5)

2022.05.01 (5)2022.04.30 (24) →
- Херсонская область осталась без мобильной связи и интернета : ОстроВ 03:10
- В оккупированном Херсоне одномоментно исчезла связь, - местные журналисты : НикВести 01:06
- В Херсонской области исчезла мобильная связь всех операторов - СМИ : Одесский Наблюдатель 01:01
- "К сожалению, это не авария". В Херсонской области исчезла мобильная связь и интернет всех провайдеров : Новое Время 00:46
- В Херсонской области исчезла мобильная связь всех операторов - СМИ : Odessa Online 00:09