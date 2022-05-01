Накануне ее возможного вступления в НАТО. Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Швеции (13)

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- Российский разведывательный самолет вторгся в воздушное пространство Швеции : Слово і Діло 06:12
- Российский военный самолет-разведчик Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции : ЛІГАБізнесІнформ 05:08
- Российский самолет нарушил воздушное пространство Швеции : FaceNews 04:30
- Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Швеции : Всеукраинские вести 03:53
- Самолет-разведчик рф нарушил воздушное пространство Швеции : NewsMir.info 03:04
- Военный самолет-разведчик рф нарушил воздушное пространство Швеции : Українські національні новини 02:44
- Самолет-разведчик рф нарушил воздушное пространство Швеции : Укринформ 02:16
- Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Швеции : Новости N 02:07
- Российский самолет-разведчик залетел в Швецию : Николаевские новости 01:27
- Накануне ее возможного вступления в НАТО. Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Швеции : Новое Время 01:01
- "Совершенно неприемлемо": самолет-разведчик из россии на нарушил воздушное пространство Швеции : Politeka 00:40
- Российский военный самолет залетел на территорию Швеции : Страна.ua 00:16
- Самолет-разведчик России вторгся в пространство Швеции : Сегодня.ua 00:01