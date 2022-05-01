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Накануне ее возможного вступления в НАТО. Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Швеции (13)

Новое Время 2022.05.01 01:01
1 мая, 00:55 Министр обороны Швеции пообещал ответить России по дипломатичной линии (Фото:REUTERS/Ints Kalnins) Российский военный самолет-разведчик Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции, которая может в ближайшее время вступить в НАТО. Как сообщает Шведское радио, авиасудно пролетело южнее шведской провинции Блекинге 29 апреля. Отмечается, что самолет в течение короткого промежутка времени залетел в
ПРОСТРАНСТВО, САМОЛЕТ, ШВЕЦИЯ, РАЗВЕДЧИК, ПЕТЕР, АЭРОФОТОСЪЕМКА, Швеция, Россия, Финляндия, Украина
2022.05.01 (13)

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