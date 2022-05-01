Кабмин закрыл морпорты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона до деоккупации (53)

NewsMir.info 2022.05.01 05:04

сегодня 04:38 Из-за войны россии против Украины Министерство инфраструктуры издало приказ о закрытии Бердянского, Мариупольского, Херсонского и Скадовского морских торговых портов до возобновления контроля над ними. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета Министров Украины, передает Укринформ. "В связи с полномасштабной войной, которую российская федерация развязала 24 февраля 2022 года и ведет против Украины и украинского народа с