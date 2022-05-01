Кабмин закрыл морпорты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона до деоккупации (53)

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- Правительство закрыло порты в Бердянске, Мариуполе, Херсоне и Скадовске до деоккупации : НикВести 11:06
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- Мининфраструктуры Украины приказало временно закрыть морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона : ПрессОрг24 10:45
- Четыре морских порта закрыла Украина - детали : Телеканал "Дом" 10:45
- Украина официально закрыла несколько морских портов : Измаил вечерний 10:43
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- Украина закрывает Бердянский порт : РИА Мелитополь 10:22
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- Украина закрывает ряд оккупированных россиянами портов до освобождения территорий : ТСН.ua 10:16
- Мининфраструктуры Украины приказало временно закрыть ряд морских портов : Преступности.нет 10:10
- Украина официально закрыла несколько морских портов : Новости N 10:07
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