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Кабмин закрыл морпорты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона до деоккупации

Кабмин закрыл морпорты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона до деоккупации (53)

NewsMir.info 2022.05.01 05:04
сегодня 04:38 Из-за войны россии против Украины Министерство инфраструктуры издало приказ о закрытии Бердянского, Мариупольского, Херсонского и Скадовского морских торговых портов до возобновления контроля над ними. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета Министров Украины, передает Укринформ. "В связи с полномасштабной войной, которую российская федерация развязала 24 февраля 2022 года и ведет против Украины и украинского народа с
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