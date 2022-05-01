10:32 01.05.2022 В Киев приехала спикер Палаты представителей Конгресса США (56)

Петр и Мазепа 2022.05.01 10:40

В Киев приехала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и встретилась на Банковой с президентом Владимиром Зеленским. Пресс-служба Офиса президента сообщает, что Зеленский встретил ее у входа в ОП на Банковой вместе с главой Офиса Андреем Ермаком, спикером парламента Русланом Стефанчуком и другими официальными лицами. Президент поблагодарил Пелоси за сильный сигнал, а также мощную поддержку