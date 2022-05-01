"Страх стать стороной войны, снабжая оружием, - это полная чушь": посол Украины Мельник предлагает Германии принять закон о ленд-лизе, как это сделали США (33)

Еспресо TV 2022.05.01 15:04

1 мая, 2022 воскресенье 14:59 Посол Украины Андрей Мельник предлагает, чтобы Германия приняла закон о ленд-лизе для Украины по примеру США Об этом он сказал в интервью Bild. "Мы хотели бы увидеть быстрый экспорт 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и многое другое.