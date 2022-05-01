РФ пытается обойти санкции с помощью других стран - разведка (42)

УНИАН 2022.05.01 09:45

Виолетта Орлова 09:11, 01.05.22 Страна-агрессор понимает, что санкции ЕС и США уже запустили процесс деградации в ключевых отраслях. РФ пытается привлечь другие страны для обхода западных санкций / фото ua.depositphotos.com Российская Федерация пытается привлечь другие страны для минимизации разрушительных последствий экономических санкций, введенных за развязанную в Украине войну. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.