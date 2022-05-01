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Оккупанты отключили связь и интернет в части Запорожской области

Оккупанты отключили связь и интернет в части Запорожской области (51)

Vgorode.ua 2022.05.01 11:45
Оккупанты отключили связь и интернет в части Запорожской области. Фото: depositphotos.com Сегодня 11:21 Автор: Лолита Украинская Вчера, 30 апреля, жители части Запорожской области сначала почувствовали перебои с интернетом и мобильной связью, а потом эти услуги исчезли во многих населенных пунктах. Как сообщили в Госспецсвязи, стало известно, что причинами отсутствия связи стали обрывы волокно-оптических магистральных линий и отключения от
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