Оккупанты отключили связь и интернет в части Запорожской области (51)

Vgorode.ua 2022.05.01 11:45

Оккупанты отключили связь и интернет в части Запорожской области. Фото: depositphotos.com Сегодня 11:21 Автор: Лолита Украинская Вчера, 30 апреля, жители части Запорожской области сначала почувствовали перебои с интернетом и мобильной связью, а потом эти услуги исчезли во многих населенных пунктах. Как сообщили в Госспецсвязи, стало известно, что причинами отсутствия связи стали обрывы волокно-оптических магистральных линий и отключения от