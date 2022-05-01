Оккупанты решили бороться с удобрениями в Николаеве (27)

World News 2022.05.01 11:36

01.05.2022 В воскресенье, 1 мая, с утра в Николаеве были слышны взрывы. Сообщается, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по области. Деталями поделился глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает "Хвиля". "Оккупанты против украинских удобрений", - написал Ким и дополнил свой комментарий фото оранжевого столба дыма. Через минуту Ким уточнил, что туча, вызванная взрывом, уже белая. Воздух после подрыва удобрений проверили - он чист.