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Россия готовит провокации в Приднестровье на майские праздники: их замысел "разоблачили" газеты

Россия готовит провокации в Приднестровье на майские праздники: их замысел "разоблачили" газеты (36)

ТСН.ua 2022.05.01 12:46
12:38, 01.05.22 2 мин На территории "ПМР" напечатан большой тираж газеты "Приднестровье", датированный 2 мая 2022 года, где речь идет о массовых терактах. Поскольку газета напечатана накануне, Россия, вероятно, планирует осуществить террористические акты для запугивания населения и переложить ответственность на Украину и западные страны. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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