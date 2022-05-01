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Сегодня 16:10 Мир на условиях рф не принесет желаемой безопасности - Глава МИД Германии Бербок (36)

Весь Харьков 2022.05.01 17:09
"Перемирие может быть только первым шагом. Для нас ясно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, которые будет диктовать рф, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам, в Европе. По ее мнению, Евросоюз больше не сможет выстраивать отношения с Россией таким образом, как это было до начала войны.
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