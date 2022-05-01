СБУ задержала российского военного: планировал сбить пассажирский самолет, координировал теракты в Одесской области (76)

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- Российские диверсанты планировали устроить авиакатастрофу пассажирского самолета, - СБУ : UA.news 13:43
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- Российская ДРГ хотела сбить пассажирский самолет из американского "Стингера" - СБУ : Сегодня.ua 13:31
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