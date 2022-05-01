СБУ задержала российского военного: планировал сбить пассажирский самолет, координировал теракты в Одесской области (76)

Николаевский центр журналистских расследований 2022.05.01 15:06

СБУ разоблачила вражескую агентуру и не допустила проведения провокации, в которой россияне хотели обвинить украинских "диверсантов". Об этом сообщили в ведомстве. По данным СБУ, российские агенты планировали заполучить и вывезти из Украины американский переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger, с помощью которого хотели сбить пассажирский самолет над рф или другим государством, а затем обвинить в атаке украинских "диверсантов".