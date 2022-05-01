Диверсия в России: под Курском подорвали железнодорожный мост (69)

Главред 2022.05.01 19:06

1 мая 2022, 18:53 Поврежденный железнодорожный мост расположен недалеко от государственной границы Украины. Взорванный мост в РФ / Baza В воскресенье, 1 мая, на территории Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. Как рассказал губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт, обрушение конструкций железнодорожного моста на 67-м километре ж/д сообщения Суджа-Сосновый Бор произошло в 11:20 по местному времени.