Враг активизировался в море после удара ВСУ по захваченному россиянами Змеиному (26)

Gazeta.ua 2022.05.01 15:48

Оккупанты активизировались в море после удара ВСУ по их позициям. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua После того, как Вооруженные силы Украины нанесли удар по захваченному россиянами острову Змеиный, оккупанты активизировали российский флот в море. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook. Российские захватчики пытаются осуществить эвакуацию и пополнить личный состав, пользуясь десантными скоростными катерами типа "Раптор", добавили в