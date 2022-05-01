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Враг активизировался в море после удара ВСУ по захваченному россиянами Змеиному

Враг активизировался в море после удара ВСУ по захваченному россиянами Змеиному (26)

Gazeta.ua 2022.05.01 15:48
Оккупанты активизировались в море после удара ВСУ по их позициям. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua После того, как Вооруженные силы Украины нанесли удар по захваченному россиянами острову Змеиный, оккупанты активизировали российский флот в море. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook. Российские захватчики пытаются осуществить эвакуацию и пополнить личный состав, пользуясь десантными скоростными катерами типа "Раптор", добавили в
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