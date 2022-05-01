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Оккупанты грабят украинские больницы и заставляют медиков работать на себя - разведка

Оккупанты грабят украинские больницы и заставляют медиков работать на себя - разведка (33)

УНИАН 2022.05.01 17:45
Виолетта Орлова 17:39, 01.05.22 В частности, из инфекционного отделения Старобельска вывезено все оборудование, предоставленное с 2014 года по программам международных доноров и правительства Украины. По данным разведки, оккупанты проверяют медиков на полиграфе, а тех, кто проверку не прошел, отправляют на передовую / фото t.me/DIUkraine На оккупированных территориях россияне уничтожают медицинскую инфраструктуру, вывозят из больниц оборудование.
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