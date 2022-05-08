Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на уничтожении аэродромной инфраструктуры - Генштаб (255)

ТСН.ua 2022.05.08 19:16

18:44, 08.05.22 1 мин Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на уничтожении аэродромной инфраструктуры. Цель врага - предотвращение действий нашей авиации. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ. "Цель - предотвращение действий нашей авиации, в том числе БпЛА "Байрактар", поддержки действий подразделений с воздуха в полосе ответственности группировки Объединенных сил и в Черноморской операционной зоне", - рассказали в Генштабе ВСУ.

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