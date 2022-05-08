Венгрия блокирует введение шестого пакета санкций и нефтяного эмбарго против рф, - СМИ (75)

2022.05.08 (75)2022.05.07 (18) →
- Венгрия продолжила блокировать шестой пакет санкций ЕС против россии : ПрессОрг24 22:46
- Лидеры G-7 заявили о "железном единстве" с Украиной, - Байден : DsNews 22:33
- Евросоюз не смог согласовать новый пакет санкций против РФ из-за позиции Венгрии - Bloomberg : Комета-Кропивницкий 22:21
- Венгрия продолжает блокировать решение Евросоюза по нефтяному эмбарго РФ : Online.ua 22:10
- 08.05.22 21:49 Лидеры G-7 заявили о "железном единстве" с Украиной, - Байден : Цензор.Нет 22:02
- США со странами G7 договорились о дополнительных санкциях против России : InfoKava.com 21:52
- Венгрия продолжила блокировать шестой пакет санкций ЕС против россии : Українські національні новини 21:44
- Страны G-7 обязались поэтапно прекратить импорт российской нефти : Fixygen 21:32
- Зеленский встретился с премьером Канады : РБК-Україна 21:31
- 8 мая 2022, 20:31 СМИ назвали страну, помешавшую ЕС договориться о нефтяном эмбарго для России : Dialog.ua 21:25
- Венгрия заблокировала решение Евросоюза о введении эмбарго на российскую нефть - Bloomberg : Антикор.com.ua 21:10
- G7 анонсировала поэтапный запрет на импорт нефти из РФ : Антикор.com.ua 21:10
- 08.05.22 19:59 Страны G-7 обязуются поэтапно прекратить импорт российской нефти, - официальное заявление : Цензор.Нет 21:02
- Евросоюз не смог согласовать новый пакет санкций против РФ из-за позиции Венгрии - Bloomberg : Всеукраинские вести 20:52
- Венгрия продолжает блокировать новые санкции против РФ - СМИ : Bigmir)net Новости 20:39
- 08.05.2022 :: 20:08 ЕС не смог согласовать шестой пакет санкций - Венгрия блокирует нефтяное эмбарго : Транспортный бизнес 20:37
- Май, 08 в 20:18 Лидеры стран G7 анонсировали поэтапный запрет на импорт нефти из России : ICTV Факти 20:36
- 27 минут назад США и G7 заявили о новых жестких санкциях против России : Дело.ua 20:33
- 08-May-2022 20:12 G7 анонсировала поэтапный запрет на импорт нефти из РФ : Южная правда 20:27
- Венгрия блокирует введение шестого пакета санкций и нефтяного эмбарго против рф, - СМИ : Преступности.нет 20:10
- США объявили о новых санкциях против России и Беларуси : Главное 20:06
- Зеленский обсудил санкции против России с лидерами G7 : Главное 20:06
- Лидеры "большой семерки" и Зеленский обсудят новые санкции против РФ : УП Європейська правда 20:04
- 08 мая 2022 18:41 Постпреды ЕС не пришли к консенсусу по поводу нефтяного эмбарго : Klymenko Time 19:47
- Венгрия продолжает блокировать нефтяное эмбарго. В ЕС снова не пришли к согласию по поводу шестого пакета санкций против РФ - Bloomberg : Новое Время 19:46
- 19:31 08.05.2022 Страны G-7 обязуются поэтапно прекратить импорт российской нефти - заявление : Интерфакс-Україна 19:45
- Венгрия продолжает блокировать пакет санкций для россии с нефтяным эмбарго - СМИ : GlavPost.Com 19:35
- США объявили о новом пакете санкций против России из-за войны в Украине: все детали : Obozrevatel 19:31
- Соглашение ЕС по нефтяному эмбарго для РФ пока не достигнуто : FaceNews 19:30
- Заявления Венгрии, что они не выживут без российских поставок, - чистая ложь. Заменить поставки русского Urals есть чем : Резонанс.info 19:22
- 8 мая 2022, 17:17 Венгрия не согласилась на предложение ЕС по нефтяному эмбарго и продолжает блокировать санкции, - Bloomberg : LB.ua 19:08
- Bloomberg: Венгрия снова заблокировала нефтяное эмбарго ЕС : Николаевский центр журналистских расследований 19:06
- Венгрия продолжает блокировать шестой пакет санкций против РФ : УП: Економічна правда 19:04
- Венгрия продолжает блокировать пакет санкций для россии с нефтяным эмбарго - СМИ : NewsMir.info 19:04
- Венгрия продолжает блокировать санкции против России, - Йозвяк : Kramatorsk.info 18:49
- Шестой пакет санкции против России: Венгрия снова блокирует : Gazeta.ua 18:46
- Венгрия продолжает блокировать пакет санкций для россии с нефтяным эмбарго - СМИ : MY.UA 18:46
- Венгрия продолжает блокировать пакет санкций для россии с нефтяным эмбарго - СМИ : Укринформ 18:46
- Евросоюз не смог согласовать введение нефтяного эмбарго против России - Вloomberg : Український Бізнес Ресурс 18:44
- СМИ: В Евросоюзе снова не договорились о нефтяном эмбарго против РФ : Новости Донбасса 18:39
- ЕС не смог согласовать шестой пакет санкций. Венгрия блокирует нефтяное эмбарго : ЛІГАБізнесІнформ 18:38
- В ЕС не смогли согласовать санкции против России - Bloomberg : Front News International 18:34
- Венгрия в воскресенье снова сорвала переговоры по шестому пакету санкций против России : ZN,UA 18:16
- Венгрия заблокировала эмбарго на нефть из РФ - Bloomberg : Вести.ua 18:15
- Альтернатива российской нефти у Венгрии есть, она просто торгуется, - Зеркаль : Терминал 18:10
- Власти Венгрии в очередной раз заблокировали санкции ЕС против России: подробности : НБН 18:09