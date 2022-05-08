Венгрия блокирует введение шестого пакета санкций и нефтяного эмбарго против рф, - СМИ (75)

Преступности.нет 2022.05.08 20:10

08.05.2022 20:02 Венгрия продолжает блокировать предложение Европейского Союза по запрету импорта российской нефти, задерживая весь шестой пакет санкций. Об этом сообщает "Левый берег" со ссылкой на Bloomberg. Со ссылкой на собственные источники, издание пишет, что состоявшаяся в воскресенье встреча 27 послов ЕС завершилась без договоренности. Как отмечалось ранее, ЕС предложил Венгрии и Словакии отсрочить исполнение