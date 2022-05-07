Из Азовстали удалось эвакуировать еще 50 человек: их везут в Запорожье (23)

Позиция 2022.05.07 13:43

07 мая 2022 12:09 В пятницу, 6 мая, из бункеров разбитого оккупантами завода Азовсталь удалось вытащить еще 50 мирных людей. Об этом в Телеграмме сообщает вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она сообщила, что враг постоянно нарушал режим тишины, эвакуация проходила очень медленно и автобусы не успели забрать людей, ожидавших в Порт Сити.

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