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Из Азовстали удалось эвакуировать еще 50 человек: их везут в Запорожье

Из Азовстали удалось эвакуировать еще 50 человек: их везут в Запорожье (23)

Позиция 2022.05.07 13:43
07 мая 2022 12:09 В пятницу, 6 мая, из бункеров разбитого оккупантами завода Азовсталь удалось вытащить еще 50 мирных людей. Об этом в Телеграмме сообщает вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она сообщила, что враг постоянно нарушал режим тишины, эвакуация проходила очень медленно и автобусы не успели забрать людей, ожидавших в Порт Сити.
МАРИУПОЛЬ, ЗЕЛЕНСКИЙ, ЭВАКУАЦИЯ, ВОЕННЫЙ, ОККУПАНТ, СПАСЕНИЕ, Зеленский, Азовсталь, Украина, Россия, Запорожье
2022.05.08 (23)

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