ВСУ уничтожили состав с боеприпасами противника на Южном направлении (41)

- 08.05.22 21:12 На Восточном направлении 8 мая враг совершил 4 атаки, уничтожено 190 оккупантов , 15 танков, 26 единиц бронетехники, 2 беспилотника, - ОТУ "Восток" : Цензор.Нет 22:02
- Російські окупанти знову обстріляли Одесу : MY.UA 20:15
- Оккупанты нанесли ракетный удар по одному из районов Сумской области : Odessa Online 20:09
- Май, 08 в 20:02 Российские оккупанты снова обстреляли Одессу : ICTV Факти 20:06
- 08.05.2022 20:01 В сети показали фото последствий сегодняшнего ракетного удара по Одессе : ДонПресс 20:03
- В Одесской области уничтожили крылатую ракету и беспилотник "Форпост" : Антикор.com.ua 18:11
- За ночь оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Одесской области, есть пострадавшие : ПрессОрг24 16:46
- Ночью оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Одесской области, есть пострадавшие : ПрессОрг24 16:46
- СБУ задержала блогеров, опубликовавших в сети материалы о ракетных ударах по Одессе : Рупор Одессы 15:26
- В небе над Одесской областью уничтожили выпущенную рашистами крылатую ракету и беспилотник "Форпост" : Odessa Online 15:09
- 08.05.2022 14:13 Ночные ракетные удары по Одесской области: повреждены дома, объекты критической инфраструктуры, есть пострадавшие : Одессит.ua 15:09
- 08.05.2022 14:55 В Одесской области сбили крылатую ракету и беспилотник-разведчик "Форпост" : Одессит.ua 15:09
- Днем 8 мая рашисты выпустили по Одессе две ракеты : Одесская жизнь 15:09
- В Одесской области уничтожены ударный беспилотник-разведчик "Форпост" и крылатая ракета : Взгляд из Одессы 15:08
- Ночью оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Одесской области, есть пострадавшие : Українські національні новини 14:44
- 08.05.2022 13:32 СБУ задержала трех видеоблогеров, выложивших в сеть материалы о ракетных ударах по Одессе (видео) : Одессит.ua 14:09
- Ночные обстрелы Одесчины: есть пострадавшие среди местных жителей : Одесса-Медиа 14:09
- Над Одесской областью ПВО сбили две крылатые ракеты врага : Измаил вечерний 12:43
- Ночью были сбиты две крылатые ракеты типа "Х", выпущенные вражеским истребителем по Одесской области : Бессарабия Информ 12:16
- В Одесской области ночью сбили две крылатые ракеты типа "Х" : Yuzhny.info 11:39
- Над Одесской областью ПВО сбили две крылатые ракеты врага : Слово і Діло 11:12
- 08.05.2022 10:02 Нынешняя ночь прошла под звуки сирен: тревогу за ночь и утро объявили семь раз (видеокомментарий) : Одессит.ua 11:09
- Над Одесской областью украинские ПВО сбили две крылатые ракеты оккупантов : FinOboz 10:32
- Россия анонсирует 8 мая ракетные удары по западным областям : Соцпортал 10:31
- Воздушные силы сбили две ракеты типа "Х", выпущенные по Одессе : ТСН.ua 10:16
- Над Одесской областью украинские ПВО сбили две крылатые ракеты оккупантов : ДнепрCity.net 09:33
- ВСУ за сутки ударили по 120 целям россиян - ОК "Юг" : Bigmir)net Новости 09:09
- Воздушные силы за сутки ликвидировали 14 целей противника: вертолет, БПЛА, крылатые ракеты : DsNews 09:03
- Над Одесской областью украинские ПВО сбили две крылатые ракеты оккупантов : РБК-Україна 09:01
- Над Николаевской областью сбили российскую ракету : ПрессОрг24 07:46
- Над Николаевщиной сбили вражескую крылатую ракету, выпущенную из бомбардировщика : Gazeta.ua 06:44
- Над Николаевской областью сбили ракету, выпущенную с бомбардировщика : Новое Время 04:01
- Над Николаевской областью сбили российскую ракету : Українські національні новини 02:44
- Украинские защитники за сутки уничтожили еще 14 воздушных целей оккупантов : Новое Время 02:01
- Воздушные силы сбили за сутки вражеский вертолет Ми-28Н и 2 крылатые ракеты из 10 запущенных : 24 канал 02:00
- Украинские зенитчики сбили вражескую ракету над Николаевской областью : УНИАН 01:45
- 01:25 08.05.2022 За сутки украинские военные поразили 14 воздушных целей врага - Командование ВС ВСУ : Интерфакс-Україна 01:45
- В Одессе СБУ задержала видеоблогеров, которые обнародовали детали ракетных ударов РФ по городу : УНИАН 01:15
- Ракетные удары по Одессе: выяснилось, кто помогал оккупантам атаковать город : Politeka 01:10
- Над Николаевщиной сбили российскую ракету : Українська правда 00:40
- В небе над Николаевской областью сбили ракету, выпущенную из российского стратегического бомбардировщика : ТСН.ua 00:01