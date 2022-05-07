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ВСУ уничтожили состав с боеприпасами противника на Южном направлении

ВСУ уничтожили состав с боеприпасами противника на Южном направлении (41)

Еспресо TV 2022.05.07 07:34
7 мая, 2022 суббота 07:09 В Николаевской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и военную технику врага Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Кроме вражеского состава, в населенном пункте Ивано-Кепине ВСУ уничтожили также 20 единиц военной техники. Как отмечают в Генштабе, враг продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры Николаева ракетами и реактивными системами залпового огня. Во временно оккупированном Херсоне захватчики пытаются обеспечивать
РАКЕТА, ОККУПАНТ, ВРАГ, КОМАНДОВАНИЕ, ОБЛАСТЬ, УДАР, Россия, Украина, Одесса
2022.05.08 (41)

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