ВСУ уничтожили состав с боеприпасами противника на Южном направлении (41)

Еспресо TV 2022.05.07 07:34

7 мая, 2022 суббота 07:09 В Николаевской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и военную технику врага Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Кроме вражеского состава, в населенном пункте Ивано-Кепине ВСУ уничтожили также 20 единиц военной техники. Как отмечают в Генштабе, враг продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры Николаева ракетами и реактивными системами залпового огня. Во временно оккупированном Херсоне захватчики пытаются обеспечивать

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