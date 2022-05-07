Зеленский: Украина готовит второй этап эвакуации с "Азовстали" (6)

MY.UA 2022.05.07 23:01
7 мая, 19:51
С завода "Азовсталь" в Мариуполе были эвакуированы более 300 гражданских
лиц, в первую очередь женщин и детей.
В настоящее время готовится второй этап эвакуации, чтобы вывезти раненых и
медиков.
Об этом сообщил 7 мая президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
Президент поблагодарил команды Международного комитета Красного Креста и
ООН, которые помогли провести первый этап эвакуационной миссии с
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