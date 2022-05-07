Зеленский: Украина готовит второй этап эвакуации с "Азовстали" (6)

MY.UA 2022.05.07 23:01

7 мая, 19:51 С завода "Азовсталь" в Мариуполе были эвакуированы более 300 гражданских лиц, в первую очередь женщин и детей. В настоящее время готовится второй этап эвакуации, чтобы вывезти раненых и медиков. Об этом сообщил 7 мая президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении. Президент поблагодарил команды Международного комитета Красного Креста и ООН, которые помогли провести первый этап эвакуационной миссии с

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