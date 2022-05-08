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Оккупанты продолжают ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Изюм и Каменка - Генштаб

Оккупанты продолжают ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Изюм и Каменка - Генштаб (44)

ПрессОрг24 2022.05.08 07:46
8 Мая, 6:48 Для уточнения положения наших войск противник продолжал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Изюм и Каменка. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН. Детали В Генштабе также рассказали, что противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и
ГЕНШТАБ, ВРАГ, ПРОТИВНИК, ОККУПАНТ, ИЗЮМ, ОРЛАН, Азовсталь, Украина, Россия, Харьков, Донецк, Луганск, Курск, Брянск, Херсон, Крым, Беларусь
2022.05.08 (44)

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