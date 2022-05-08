Оккупанты продолжают ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Изюм и Каменка - Генштаб (44)

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- - 8 мая 2022 10:13 Оккупанты продвинулись на востоке. Сводка Генштаба : EconomistUA 12:35
- Оперативная информация о российском вторжении по состоянию на 06.00 8 мая 2022 года : Лента новостей Днепра 12:30
- Под Харьковом оккупанты уничтожили три автомобильных моста - Генштаб ВСУ : APnews.com.ua 12:30
- При поддержке авиации: ВС РФ пытались захватить населенный пункт в Запорожской области : Антикор.com.ua 12:11
- При поддержке авиации: ВС РФ пытались захватить населенный пункт в Запорожской области : MY.UA 11:46
- Сводка Генштаба ВСУ на 06:00 08.05.2022 : ZpTown 11:41
- При поддержке авиации: ВС РФ пытались захватить населенный пункт в Запорожской области : Фокус 11:35
- Оккупанты продвинулись на востоке. Сводка Генштаба : DailyUA 11:32
- 08-May-2022 08:48 Российские войска продвинулись на востоке, - утренняя сводка Генштаба : Южная правда 11:27
- Оперативная информация о российском вторжении по состоянию на 06.00 8 мая 2022 года : 34 телеканал Дніпро 11:04
- Враг продолжает усиливать свои позиции на Мариупольском направлении - Генштаб : Kramatorsk.info 10:49
- На востоке Украины враг потерял 19 танков, на юге - ведет обстрелы в приморском направлении, - Генштаб ВСУ : Николаевские новости 10:28
- Враг продолжает ожесточенные бои на востоке. Сводка Генштаба : Матриця свободи 10:25
- Оккупанты продвинулись на востоке. Сводка Генштаба : РИА Мелитополь 10:22
- Войска РФ готовятся наступать в направлении Барвенково и Славянска - Генштаб : Status Quo 10:13
- ВСУ готовятся отбросить армию РФ к границе в Харьковской области : Online.ua 10:10
- За сутки украинские ПВО уничтожили 14 воздушных целей оккупантов : На пенсии 10:01
- В Криворожском направлении захватчики использовали беспилотник для разведки : Информатор 09:53
- Война в Украине: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 8 мая : Кстати+ 09:50
- На Донбассе горячо в четырех направлениях - Генштаб : Главком 09:35
- Оперативная сводка от Генштаба ВСУ на утро 8 мая : Донбасс ИА 09:25
- Оккупанты продвинулись на востоке. Сводка Генштаба : Політична Думка 09:14
- Оккупанты подтянули 2 БТГ для наступления на Изюмском направлении в Харьковской области - Генштаб : Антикор.com.ua 09:11
- Оккупанты стягивают силы на Изюмское направление, ключевыми определили две цели - Генштаб : Антикор.com.ua 09:10
- Оккупанты продвинулись на востоке. Сводка Генштаба : Bigmir)net Новости 09:09
- Оккупанты разместили более 100 раненых десантников в захваченном селе на Запорожье, - Генштаб : Новости без границ 09:07
- Оккупанты продолжают наступать: захвачено еще одно село - Генштаб : Вести-UA 08:47
- Сражения под Изюмом и Харьковом: актуальная карта боевых действий в Украине : Апостроф 08:45
- В Генштабе рассказали, где войска рф готовятся к продолжению наступления : Слово і Діло 08:42
- Российские войска продолжили наступление на Донбассе : Новости Донбасса 08:39
- Наступление войск РФ: оккупанты захватили село на Донбассе : From-UA.com 08:35
- Армия рф не прекращает наступление в Восточной операционной зоне: данные Генштаба ВСУ на утро 8 мая : Dnepr.express 08:25
- Ночью на 8 мая ситуация на большинстве направлений была напряженной, враг продолжает обстрелы : Перший Міський Криворізький 08:10
- Армия РФ продолжает наступление на востоке Украины : Online.ua 08:10
- Оккупанты продолжают ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Изюм и Каменка - Генштаб : ПрессОрг24 07:46
- Армия России продолжает наступать и штурмовать ВСУ: захватили село на Донбассе - Генштаб : УНИАН 07:45
- Оккупанты продолжают ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Изюм и Каменка - Генштаб : Українські національні новини 07:44
- Слобожанское направление: враг пытается не допустить продвижения ВСУ в направлении государственной границы - Генштаб : ОстроВ 07:40
- Военные действия на Харьковщине: утренняя сводка Генштаба ВСУ : Город Х 07:37
- Оккупанты подтянули 2 БТГ для наступления на Изюмском направлении в Харьковской области - Генштаб : ТСН.ua 07:31
- Оккупанты стягивают силы на Изюмское направление, ключевыми определили две цели - Генштаб : Obozrevatel 07:01
- В результате наступления подразделений ВСУ враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны : Резонанс.info 05:22
- ВСУ выбили рашистов из Циркунов под Харьковом - Генштаб : MY.UA 04:01
- На Запорожье теробороновцы отбили наступление оккупантов, - ОВА : Obozrevatel 03:31