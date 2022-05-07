Зеленский о недавних ракетных ударах РФ по Украине: музеи для них - страшная опасность (30)

УНИАН 2022.05.07 23:15

Виолетта Орлова 23:01, 07.05.22 По словам президента, по состоянию на 7 мая российская армия разрушила или повредила уже почти 200 объектов культурного наследия. Оккупанты ракетным ударом уничтожили музей Григория Сковороды / фото УНИАН, Андрей Мариенко Президент Владимир Зеленский прокомментировал недавние ракетные удары, которые нанесли российские оккупанты по территории Украины. Об этом говорится в его видеообращении.

ОККУПАНТ, СКОВОРОДА, МУЗЕЙ, ГРИГОРИЙ, ОБСТРЕЛ, ХАРЬКОВЩИНА, Сковороды, Сковорода, Россия, Харьков, Украина