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Фокус: Украина

Зеленский о недавних ракетных ударах РФ по Украине: музеи для них - страшная опасность (30)

УНИАН 2022.05.07 23:15
Виолетта Орлова 23:01, 07.05.22 По словам президента, по состоянию на 7 мая российская армия разрушила или повредила уже почти 200 объектов культурного наследия. Оккупанты ракетным ударом уничтожили музей Григория Сковороды / фото УНИАН, Андрей Мариенко Президент Владимир Зеленский прокомментировал недавние ракетные удары, которые нанесли российские оккупанты по территории Украины. Об этом говорится в его видеообращении.
ОККУПАНТ, СКОВОРОДА, МУЗЕЙ, ГРИГОРИЙ, ОБСТРЕЛ, ХАРЬКОВЩИНА, Сковороды, Сковорода, Россия, Харьков, Украина
2022.05.08 (30)

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